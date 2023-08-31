Щоразу для них великий сюрприз: ворожа авіація боїться залітати на нашу територію

Російська авіація боїться підлітати дуже близько до позицій української армії. Усе через глибоко ешелоновану систему протиповітряної оборони ЗСУ.

Про це 24 Каналу розказав керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зауваживши, що окупанти намагаються завдати вогневого ураження, наскільки це можливо, з крайніх позицій.

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"Тобто, не підлітаючи близько до фронту, аби не потрапляти в зону ураження ППО, яка постійно може бути на новому напрямку. Це кожного разу для них великий сюрприз, тому вони бояться", – наголосив Євлаш.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ зауважив, що російський вертоліт Ка-52 – надокучливий, складний та непростий гелікоптер. Однак його можливо знищити. І про це свідчать зведення Генштабу ЗСУ.

Все воно чудово при влучанні палає й знищується. Просто необхідно правильно застосовувати наші переносні зенітно-ракетні комплекси. Правильно завдавати вогневого ураження. Противник боїться залітати на нашу територію,

– сказав Ілля Євлаш.

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