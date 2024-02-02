Тут є стара радянська база: як російський флот використовує озеро Донузлав біля Криму

Росія використовує окуповані території України задля власних терористичних цілей. На озері Донузлав біля Криму ще за радянських часів була побудована велика база, на якій тепер розташований російський флот.

Про це 24 Каналу сказав капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт "Соната" Андрій Риженко. Він детально пояснив, у чому особливість цієї частини Кримського півострова.

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Місце, де можна сховатися

На базі на озері Донузлав дуже зручно здійснювати завантаження техніки й розташовувати велику кількість десантних кораблів. Там були великі десантні кораблі проєкту 775, зокрема Новочеркаськ, а також досить багато десантних кораблів на повітряній подушці.

Як зазначив капітан 1 рангу запасу ВМС України, після розпаду Радянського Союзу Військово-морські Сили використовувала цю базу, але переважно як пункт базування різнорідних сил флоту.

Неподалік була розташована база морської авіації та низка інших військових об'єктів, враховуючи це розташування, там були зосереджені кораблі невеликого класу,

– мовив Риженко.

Озера – це місце, де кораблям можна сховатися та перечекати шторми, але, наприклад, взимку там швидко виникає крига й треба постійно робити прохід для суден.

Росіяни зараз обрали цей пункт базування на озері Донузлав, адже він максимально наближений до стартових позицій. Наприклад, якщо судна йдуть в українські порти, то виходять декілька катерів й вони готові вже завдавати ударів.

Я так думаю, що потужну систему протидронового спостереження їм там не вдалося побудувати. Можливо, й не було сенсу, тому що крім катерів, там небагато сили та засобів, а от у Севастополі й судна забезпечення, й бойові кораблі. Окупанти думали, що якимось чином їх це не зачепить,

– зазначив капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Він припустив, що наші військові провели розвідку й виявили момент, коли такий катер найбільш вразливий та завдали удару.

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