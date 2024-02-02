Об этом 24 Каналу сказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт "Соната" Андрей Рыженко. Он подробно объяснил, в чем особенность этой части Крымского полуострова.
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Место, где можно спрятаться
На базе на озере Донузлав очень удобно осуществлять загрузку техники и располагать большое количество десантных кораблей. Там были большие десантные корабли проекта 775, в частности "Новочеркасск", а также достаточно много десантных кораблей на воздушной подушке.
Как отметил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, после распада Советского Союза Военно-морские силы использовала эту базу, но преимущественно как пункт базирования разнородных сил флота.
Неподалеку была расположена база морской авиации и ряд других военных объектов, учитывая это расположение, там были сосредоточены корабли небольшого класса,
– сказал Рыженко.
Озера – это место, где кораблям можно спрятаться и переждать штормы, но, например, зимой там быстро появляется лед и надо постоянно делать проход для судов.
Россияне сейчас выбрали этот пункт базирования на озере Донузлав, ведь он максимально приближен к стартовым позициям. Например, если суда идут в украинские порты, то выходят несколько катеров и они готовы уже наносить удары.
Я так думаю, что мощную систему противодронового наблюдения им там не удалось построить. Возможно, и не было смысла, потому что кроме катеров, там немного силы и средств, а вот в Севастополе и суда обеспечения, и боевые корабли. Оккупанты думали, что каким-то образом их это не заденет,
– отметил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.
Он предположил, что наши военные провели разведку и обнаружили момент, когда такой катер наиболее уязвим, и нанесли удар.
Россия проигрывает битву за Черное море
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