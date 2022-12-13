"Я не з цими недоумками": російська БМП під час перевезення випала з потяга – епічне відео

Росія зазнає колосальних втрат серед людей та техніки. Окрім того, окупанти ще й самі "гублять" своє добро.

Схоже, навіть БМП усвідомила, що росіян чекає поразка й вирішила втекти з поля бою. У Міноборони України опублікували епічне відео.

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Не те, щоб ми скаржились. Але надалі просимо росіян бути уважнішими при розвантаженні військової техніки. І пам'ятайте, що кожна броньована машина є потенційним обладнанням для ленд-лізу,

– мовиться у повідомленні.

Російська БМП епічно випала з потяга: дивіться відео

Загальні втрати ворога

. Загалом усі "робочі" боєприпаси країна-терористка може спалили вже до початку 2022 року.

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 13 грудня вдалося ліквідувати вже 95 260 загарбників. Також знищили: