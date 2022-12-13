"Я не з цими недоумками": російська БМП під час перевезення випала з потяга – епічне відео
13 грудня 2022, 18:55Читать новость на русском
Джерело:Defense of Ukraine
Росія зазнає колосальних втрат серед людей та техніки. Окрім того, окупанти ще й самі "гублять" своє добро.
Схоже, навіть БМП усвідомила, що росіян чекає поразка й вирішила втекти з поля бою. У Міноборони України опублікували епічне відео.
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Не те, щоб ми скаржились. Але надалі просимо росіян бути уважнішими при розвантаженні військової техніки. І пам'ятайте, що кожна броньована машина є потенційним обладнанням для ленд-лізу,
– мовиться у повідомленні.
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Загальні втрати ворога
Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 13 грудня вдалося ліквідувати вже 95 260 загарбників. Також знищили:
- бойових броньованих машин – 5 930 одиниць;
- артилерійських систем – 1 931 одиниця;
- РСЗВ – 404 одиниці;
- засобів ППО – 211 одиниць;
- літаків – 281 одиниця;
- гелікоптерів – 264 одиниці.