"Я не з цими недоумками": російська БМП під час перевезення випала з потяга – епічне відео

13 грудня 2022, 18:55
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Джерело:

Defense of Ukraine

Росія зазнає колосальних втрат серед людей та техніки. Окрім того, окупанти ще й самі "гублять" своє добро.

Схоже, навіть БМП усвідомила, що росіян чекає поразка й вирішила втекти з поля бою. У Міноборони України опублікували епічне відео.

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Не те, щоб ми скаржились. Але надалі просимо росіян бути уважнішими при розвантаженні військової техніки. І пам'ятайте, що кожна броньована машина є потенційним обладнанням для ленд-лізу,
– мовиться у повідомленні.

Російська БМП епічно випала з потяга: дивіться відео

Зверніть увагу! ЗМІ повідомили, що Росія вже використовує у війні боєприпаси, які виготовили 40 років тому

. Загалом усі "робочі" боєприпаси країна-терористка може спалили вже до початку 2022 року. 

Загальні втрати ворога

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 13 грудня вдалося ліквідувати вже 95 260 загарбників. Також знищили:

  • бойових броньованих машин – 5 930 одиниць;
  • артилерійських систем – 1 931 одиниця;
  • РСЗВ – 404 одиниці;
  • засобів ППО – 211 одиниць;
  • літаків – 281 одиниця;
  • гелікоптерів – 264 одиниці.
Автор: Мар'яна Бекало