Російська ДРГ хотіла виконати місію біля Антонівського мосту: ЗСУ випалили окупантів

Минулої ночі російські окупанти намагалися провести диверсійно-розвідувальну операцію на правому березі. Однак ЗСУ вдало накрили росіян вогнем, так, що ворогу довелося тікати.

Зазначається, що серед росіян, які хотіли здійснити місію на правому березі Дніпра, є загиблі. Водночас вже класично російська пропаганда не визнала втрати і почала фантазувати про чергову "успішну" операцію.

Дивіться також Остаточно розв'язані руки: що буде після "перемоги" Путіна та чого чекати від виборів у Росії

Ліквідація ДРГ росіян

У Силах оборони Півдня розповіли, що вночі купка окупантів на моторному човнику переправилися з лівого берега на правий випробовувати свою долю. Вони здійснювали диверсійно-розвідувальну місію.

Метою росіян було підійти до правого берега в районі Антонівського мосту. Однак їх нічого не вдалося – захисники вчасно помітити диверсантів та накрили їх. Росіянам довелося тікати.

Під щільним вогнем Сил оборони України окупантський човник феєрично повторив долю російського флоту – втративши чверть своєї спроможності і наповненості, ретирувався до лівого берега знов,

– розповіли у ЗСУ.

Попри втечу окупантів, гауляйтер Сальдо у своєму телеграм-каналі почав розповідати про неймовірні успіхи диверсантів, малюючи міфічні втрати ЗСУ під час рейду. За прикладом Шойгу він "зачистив плацдарм" і зібрався повертатися туди. Однак їх на правому березі знову чекатиме вогняний прийом.

У ЗСУ наголосили, що їх підрозділи надійно тримають оборони правого берега, поки ворог намагається здобути псевдоперемогу до псевдовиборів. Заради того, щоб задовольнити амбіції диктатора, армія "готова втрачати, брехати, ганьбитися і гинути".

Ситуація на лівому березі