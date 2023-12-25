Кожен день війни її послаблює: як економіка Росії деградує під тиском санкцій
У 2023 році в економіка Росії нарешті почала давати помітні стороннім спостерігачам тріщини. Вони наочно свідчать про те, що ресурси країни-агресорки не безмежні й що санкційні обмеження проти неї все ж таки працюють.
Про це 24 Каналу розповів інвестбанкір Сергій Фурса. Він переконаний, що російська економіка зараз перебуває на межі своїх потужностей і ніяких додаткових ресурсів для її підсилення у Владіміра Путіна немає.
Дивіться також Спільний курс на підтримку: США та ЄС обговорюють використання конфіскованих активів Росії
Економічний вплив війни на Росію
В перші дні війни падіння російської економіки не відбулося. Але тепер все йде до поступового виснаження і деградації економіки агресора, щоправда, без якоїсь точки, в якій вона буде підірвана.
Економіка Росії дійсно виснажена, а санкції – працюють. Це побічно видно на тих проблемах, які виникають (у країні-агресорці – 24 Канал) то з бензином і дизелем, то з курятиною і яйцями. Це свідчення того, як російська економіка "стискається", – переконаний Фурса.
Саме тому некоректно казати, що Росія має безмежну кількість ресурсів і здатна воювати вічно. Вже зараз Кремль по-максимуму витрачає свої ресурси на війну, що негативно позначається на його економіці.
"Росія дуже активно друкує гроші для фінансування своїх військових потреб. Через це ми бачимо, як у неї "розганяється" інфляція, хоча це ще не гіперінфляція", – зазначив інвестбанкір.Зверніть увагу! За словами Фурси, інфляція Росія ще дуже далека навіть від того, що відбувалося у Туреччині минулоріч. Тоді турецький президент свідомо утримував низькі облікові ставки, що не відповідали реальній економічній ситуації, через що зростання цін сягнуло 80%.
Втім, цей тиск на російську економіку буде посилюватися й поступово її виснажувати. Фактично, вона стає слабшою з кожним днем.
"Треба зауважити, що з початку війни і Україна, і Росія витратили на ведення бойових дій плюс-мінус одну й ту саму суму. Ми це зробили завдяки підтримці наших західних партнерів, а Росія – напружуючись на повну й використовуючи всі свої ресурси", – наголосив Фурса.
Саме тому Росія не має додаткових ресурсів для ще більшого посилення тиску на Україну. А ось якби західні партнери збільшили кількість допомоги Україні, агресору би не було, чим відповісти.
Із якими ще проблемами стикається Росія
- Через санкції країна-терористка не спроможна обслуговувати пасажирські літаки, які вона використовує для перевезення своїх громадян. Відповідно, Росія доводиться докладати чималих зусиль для того, щоб у третіх країнах знайти потрібні авіаційні деталі, а окрім зусиль – ще й 12 мільярдів доларів.
- Є проблеми й у авіації окупантів на фронті, де протягом останніх днів грудня загарбники через необачність втратили 4 винищувачі, які мали бомбити українськими позиції керованими авіабомбами.
- Окрім того, у відповідь на спроби Москви обходити західні санкції США вже почали застосовувати обмеження до третіх сторін, які їй у цьому допомагають. Відповідно, таким країнам ставатиме все складніше проходити між краплями, а Росія в перспективі буде обмежена в колі держав "вісі зла".