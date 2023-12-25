Кожен день війни її послаблює: як економіка Росії деградує під тиском санкцій

У 2023 році в економіка Росії нарешті почала давати помітні стороннім спостерігачам тріщини. Вони наочно свідчать про те, що ресурси країни-агресорки не безмежні й що санкційні обмеження проти неї все ж таки працюють.

Про це 24 Каналу розповів інвестбанкір Сергій Фурса. Він переконаний, що російська економіка зараз перебуває на межі своїх потужностей і ніяких додаткових ресурсів для її підсилення у Владіміра Путіна немає.

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Економічний вплив війни на Росію

В перші дні війни падіння російської економіки не відбулося. Але тепер все йде до поступового виснаження і деградації економіки агресора, щоправда, без якоїсь точки, в якій вона буде підірвана.

Економіка Росії дійсно виснажена, а санкції – працюють. Це побічно видно на тих проблемах, які виникають (у країні-агресорці – 24 Канал) то з бензином і дизелем, то з курятиною і яйцями. Це свідчення того, як російська економіка "стискається", – переконаний Фурса.

Саме тому некоректно казати, що Росія має безмежну кількість ресурсів і здатна воювати вічно. Вже зараз Кремль по-максимуму витрачає свої ресурси на війну, що негативно позначається на його економіці.

"Росія дуже активно друкує гроші для фінансування своїх військових потреб. Через це ми бачимо, як у неї "розганяється" інфляція, хоча це ще не гіперінфляція", – зазначив інвестбанкір.

За словами Фурси, інфляція Росія ще дуже далека навіть від того, що відбувалося у Туреччині минулоріч. Тоді турецький президент свідомо утримував низькі облікові ставки, що не відповідали реальній економічній ситуації, через що зростання цін сягнуло 80%.

Втім, цей тиск на російську економіку буде посилюватися й поступово її виснажувати. Фактично, вона стає слабшою з кожним днем.

"Треба зауважити, що з початку війни і Україна, і Росія витратили на ведення бойових дій плюс-мінус одну й ту саму суму. Ми це зробили завдяки підтримці наших західних партнерів, а Росія – напружуючись на повну й використовуючи всі свої ресурси", – наголосив Фурса.

Саме тому Росія не має додаткових ресурсів для ще більшого посилення тиску на Україну. А ось якби західні партнери збільшили кількість допомоги Україні, агресору би не було, чим відповісти.

Із якими ще проблемами стикається Росія