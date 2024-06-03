Ситуацію не врятувати: у якому стані російська економіка

Поки російський керівник Владімір Путін витрачає колосальні кошти на війну в Україні, економіка в країні-агресорці починає занепадати. Найбільше на погіршення ситуації вказує підняття податків.

Такою інформацією з 24 Каналом поділилася російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова, зауваживши, що справи у Росії надзвичайно погані. Нарешті настав колапс, якого всі так давно чекали.

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Наскільки у Росії серйозні проблеми в економіці

Мінфін Росії направив до уряду законопроєкти, що передбачають податкову реформу, зокрема, підвищення податку на додану вартість для підприємств з 20% до 25% та введення прогресивного податку на дохід фізичних осіб.

Економісти полічили, скільки підвищення податку на додану вартість для підприємств принесе бюджету країни-агресора. За їхніми словами, йдеться про додаткові 14,2 мільярда доларів.

Прогресивна шкала податку на прибуток фізосіб розраховуватимуть таким чином:

для доходів від 2,4 до 5 мільйонів рублів (27 тисяч доларів – 56 тисяч доларів) на рік – 15%;

для доходів від 5 до 20 мільйонів рублів (56 тисяч доларів – 224 тисяч доларів) на рік – 18%;

для доходів від 20 до 50 мільйонів рублів (224 тисяч доларів – 562 тисяч доларів) на рік – 20%;

для доходів понад 50 мільйонів рублів (понад 562 тисяч доларів) на рік – 22%.

В Росії раніше не існувало прогресивної шкали податку на дохід фізосіб, а з 2001 по 2021 рік вони платили єдину ставку в 13%. Проте у 2021 році податок підвищили до 15% для фізосіб із прибутком у понад 56 тисяч доларів на рік.

За словами політичної аналітикині, підвищення податків вказує на те, що російська економіка зіштовхнулася з серйозними проблемами. Експерти довго чекали момент, коли настане колапс і нарешті почалося різке погіршення ситуації у Росії.

Спроба деприватизації, висока відсоткова ставка та підвищення податків – можуть призвести до найвищого краху в економіці, ніж могло б відбутися, якби так не діяла російська влада,

– наголосила Ольга Курносова.

Чи розуміє Кремль негативні наслідки

Курносова також зазначила, що через невдоволення російського суспільства голову центрального банку Росії Ельвіру Набуліну тепер супроводжує державна охорона, до того ж немаленька.

Що може зробити Набуліна, коли разом з Міхаілом Мішустіним (голова уряду Росії – 24 Канал) починають деприватизація та в центрі російської економіки стоїть ВПК. Вони прекрасно розуміють, що танки їсти не можна. Тому ситуація не може розвиватися у позитивному напрямку, щоб вони не робили,

– констатувала російська опозиціонерка.

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