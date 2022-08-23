Є три умови, – політолог сказав, що потрібно для розпаду російської імперії
Економіка росії все більше руйнується з кожним днем. А путінські вояки не мають мотивації йти на війну проти України, окрім грошей. Все це ще більше підштовхує країну-агресорку до розвалу.
Однак є ще одна ключова умова, яка допоможе російській імперії розвалитись. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк.
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За його словами, загалом, таких передумов, щоб росія врешті відчепилась від України та загинула як така, є три:
- громадянська війна в росії;
- розвал російської федерації;
- вступ України до НАТО.
Останній пункт – ключовий, на думку політолога. Для нас це має бути першим пунктом.
Для того, щоб ми почувалися спокійно і мали потім можливість стримувати потік мігрантів з росії на своїх кордонах, нам потрібна боєздатна армія, а також бути членом як Європейського Союзу, так і Північноатлантичного альянсу,
– підсумував Антонюк.
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Що призведе до падіння режиму путіна
- Раніше російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу зазначав, що режим путіна може впасти, і до цього призведуть 2 чинники.
- Він пояснив, що, як відомо з історії, фашистські тоталітарні режими зникають після того, як вони зазнають тотальної військової поразки або після смерті диктатора.