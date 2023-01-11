Російська нафта зараз "токсична", від неї активно відмовляються споживачі, – економіст

Російська нафта стає більш "токсичною" на ринку. Від неї починають активно відмовлятись споживачі, російський бюджет буде втрачати нафтодолари.

Про це 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин. Нині Росія продає нафту в Індію та Китай, від неї відмовились у Євросоюзі.

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Російська нафта в портах

Пендзин зазначив, що в російському бюджеті російська нафта закладена по 54 долари за барель. За 34 долари за барель Росія може продавати нафту беззбитково. Тому ціна 37,5 доларів за барель не спричинить великих збитків для Росії.

Це ціна в портах Балтійського моря, і це пов'язано з тим, що 5 грудня введено ембарго на російську нафту в Європі. З Балтії немає куди їхати тій нафті, тому що там усі порти є закриті для них через те, що російська нафта у Європу не йде,

– зауважив економіст.

Він додав, що у Південно-Східну Азію і Китай нафта не поїде, бо це далеко й дорого. Тому й коштує там так дешево. У Новоросійську, в портах Чорного моря її ціна 51 долар за барель.

Російська нафта в порівняні з іншими брендами

За словами економіста, до війни різниця в ціні між російської нафтою і нафтою західних брендів складала всього 2 – 3 долари. Зараз це 30 доларів. Це говорить про те, що російська нафта стає "токсичною" для споживачів, які від неї відмовляються.

"Проте говорити, що все так критично й паскудно в російській нафтовидобувній галузі, тому що мало ввести санкції, треба позакривати вікна, через які залазять ті, хто хочуть допомогти ці санкції обійти. Ми маємо ситуацію, коли, наприклад, Індія за 2022 рік наростила обсяг торговельного обороту з Росією в 7 разів", – наголосив Пендзин.

Позиція Туреччини

Як він зазначив, Туреччина також допомагає Росії. Туреччина хоче всидіти на двох стільцях. З одного боку НАТО, з іншого боку допомога Росії. Для Ердогана все максимально добре. Він створив зерновий хаб з Україною, разом з тим переробляє російську нафту.

Проте треба розуміти, що премія, яку росіяни вимушені платити покупцям своєї нафти. Це однозначний мінус доходів Росії. Чому це важливо? 35% російського бюджету – це доходи від російської нафти. При чому в них сидить і нафта, і нафтопродукти,

– підкреслив економіст.

Пендзин про те, що російська нафта зараз "токсична", від неї активно відмовляються споживачі: дивіться відео

Ембарго на російські нафтопродукти

Він продовжив, що з 5 лютого запрацює ембарго на російські нафтопродукти. Тому російські доходи будуть падати. Європа діє обережно, але для неї це все одно величезний крок. Зважаючи на те, що там є проросійська Угорщина, давні друзі Росії тощо.

"Вони вперше таким чином сконсолідувались і знайшли методи – 30 доларів премія на купівлю російської нафти. А ці 30 доларів, за ідеєю, мали би бути в російському бюджеті, але тепер ні. Тож, добре, що хоча б так є", – підсумував Пендзин.

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