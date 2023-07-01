Російської опозиції не існує, – Юнус про словоблуддя так званих "хороших русскіх"

Російська опозиція існує лише на папері. Наразі в Росії немає людей, яких можна було б назвати справжніми опозиціонерами.

Американський політолог Раміз Юнус сказав, що західна еліта робить помилку, пропагуючи російських "опозиціонерів".

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Думка "російської опозиції" не грає жодної ролі

Юнус зазначив, що російська опозиція вигадана лише на папері. На "хороших росіянах" роблять кар'єру, списують гроші, їм дають гранти, для них роблять конференції. Але особливість полягає в тому, що вони "не роблять ніякої соціальної бази всередині країни". Враховуючи того самого Навального, який, до слова, найближчий до електорату Путіна.

Російської опозиції е існує. це словоблуддя, яке придумали журналісти по всьому світі… Давайте їх забудемо. Я їх не слухаю, не дивлюсь. Їхня думка не грає жодної ролі. Ні для мене, ні для солідних експертів чи мозкових центрів, як розвідка чи Пентагон,

– сказав Юнус.

Раніше таку ж думку він висловив в ефірі 24 Каналу, назвавши російських опозиціонерів "мильними бульбашками".

Він нагадав, що Єльцина і Путіна обрали із політичної еліти та спецслужб, тож так само оберуть і наступного президента Росії. Це буде компромісна кандидатура, з якою погодяться усі сили у країні-агресорці.