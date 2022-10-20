Хто міг би очолити російську опозицію: Галлямов назвав приблизні прізвища

Російська опозиція рано чи пізно таки скине диктатуру з влади у Кремлі. Однак нині їй не вистачає лідера, а головним кандидатом на те, щоб очолити російську опозицію є Олексій Навальний.

Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Раніше він пояснив, чи можуть Мішустін або Собянін бути наступниками Путіна.

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Хто б міг очолити російську опозицію

Галлямов зазначив, що ніколи не вважав Аллу Пугачову лідером опозиції, вона ніколи не була політичним лідером, і ніколи не претендувала на цю роль. Головною фігурою у таборі російської опозиції залишається Навальний. Після нього, на другому місці – Яшин. Потенційно потужною фігурою залишається Гудков, але він не в Росії, тому нині немає ресурсу для того, щоб загітувати й зібрати людей.

У цьому головна проблема російської опозиції. Вона не має "вожака" і дуже сильно деконсолідована. Однак у мене є чітке розуміння, що ця опозиція колись буде біля влади. Я дуже добре історію революцій учив, і в цілому, якщо є багато суперечностей, то відсутність лідерів протесту не врятує режим від революці врешті-решт. Тобто, ми все одно йдемо в цьому напрямку,

– зауважив російський політолог.

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Чи були революції без лідерів

Він продовжив, що революція взагалі не повинна бути кимось очолюваною і кимось підготовленою. Історія знає чимало прикладів революцій, коли вони спалахували без лідерів раптово. Зокрема, кілька років тому весь Хабаровськ став на ноги, весь регіон і ця подія сколихнула країну. Людей тоді ніхто на вулицю не виводив. Лютнева революція 1917 року теж починалась без лідерів. Вони з'явились за тиждень.

"Протягом тижня це був бунт, який потім трансформувався в революцію, оскільки в суспільстві існували протиріччя. У нас усе рухається в тому ж напрямку. Так, без лідерів складніше все це робити. Однак, коли настане точка кипіння, то лідери самі почнуть викристалізовуватись із натовпу. Навіть, якщо попередні лідери не повернуться і не очолять маси", – наголосив Галлямов.

Російський політолог додав, що навіть Навальний, сидячи у в'язниці, у певний момент виявиться лідером й організатором протесту. Урешті-решт у нього є штаби, які нині відтворюють свою структуру в регіонах. Навальний уже неодноразово доводив свої здібності й організатора, й апеляції до мас, і в нього достатньо людей, які ефективно діяли протягом багатьох років.

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