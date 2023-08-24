"Кримському мосту не встояти": партизани виявили дві російські ППО поблизу Керчі

Партизани виявили ворожі системи ППО на території поки що окупованого Криму. В "Атеш" оприлюднили відповідні фото та вказали координати. До речі, одна з установок відповідає саме за прикриття Кримського моста.

Ворожу ППО зафіксували на Тузлі та поблизу Керчі. Сподіваємося, що вже незабаром ці системи "вийдуть з ладу", як і "Тріумф".

Дивіться також "Тріумфальна" ліквідація ЗРК за 1 мільярд: що відомо комплекс С-400, який знищили в Криму

Де саме окупанти розмістили ППО в Криму

Неподалік міста Керч (45.2393495 36.4052190) наші агенти виявили комплекс протиповітряної оборони,

– зазначили в "Атеш".

Додали, що продовжують проводити розвідувальну діяльність та виявляти нові позиції техніки окупантів. Також партизани привітали з Днем Незалежності України.

Російська ППО поблизу Керчі / Фото "Атеш"

Цікаво, що вже незабаром в "Атеш" повідомили про ще одну виявлену систему протиповітряної оборони. Цього разу на західному боці острова Тузла.

Місце обладнане для двох установок, але зараз там розташована лише одна. Вона безпосередньо відповідає за прикриття Керченського мосту. Також там обладнано близько 6 спостережних позицій під маскувальною сіткою. Координати: 45.29026643061183, 36.519101336869866,

– зазначили партизани.

Додали, що продовжують відстежувати ППО країни терориста в нашому Криму.

Бачиш ППО – прийшли нам фото та координати @atesh_fire",

– закликали в "Атеш".

ППО на Тузлі / Фото "Атеш"

До речі, 23 серпня українські захисники знищили ворожий С-400 на території окупованого півострова.

У ГУР наголосили, що, враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні агресора, це болючий удар по системі протиповітряної оборони окупантів. До речі, знищення "Тріумфу" матиме серйозний вплив на подальші події в Криму.