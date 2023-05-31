Не Путін і не Пригожин: пропагандисти знайшли винних у поразках Росії на фронті

Останні події в Росії змушують пропагандистів шукати винних. Мовиться про атаку Москви невідомими дронами, вторгнення ДРГ, яка складалась з російських громадян, на територію Бєлгородської та інших областей країни-агресорки.

Проте вони не бачать зрадників в тих, хто сьогодні очолює Росію, зокрема у Владімірі Путіні, чи в тих, хто веде на бійню росіян, наприклад, у ватажку ПВК "Вагнера" Євгєнії Пригожині. Ні, пропагандисти цього разу знайшли винних у невдачах Росії серед неживих, повідомляє 24 Канал.

Важливо Суцільне приниження: чому Путін втрачає вплив на своїх колишніх сателітів і союзників

Нарешті назвали справжніх зрадників

Як не дивно, зрадниками батьківщини "рупори" Кремля оголосили експрезидента СРСР Михайла Горбачова та експрезидента Росії Бориса Єльцина.

Виявляється, на їхню думку, Горбачов та Єльцин "не покаялись" перед смертю, за те, що наробили, і через це зараз страждає російський народ.

Пропагандист Сєргєй Карнаухов істерично зауважив, що "єдиний склад злочину, найголовніший і найстрашніший – це зрада батьківщини". І саме таким зрадником він вважає Горбачова, і через нього, нібито, сьогодні "ллється кров росіян".

Російські пропагандисти шукають винних в сьогоднішніх проблемах Росії: дивіться відео

Таким самим зрадником Карнаухов назвав і Єльцина. Його пропагандист назвав винним в тому, що сьогодні у Росії проблеми на фронті.

Проте, винних в сьогоднішній жахливій ситуації в країні-агресорці серед чинних російських можновладців, військового командування чи пропагандистів, Карнаухов не знайшов.

Більше про шаленство російських пропагандистів