Багатоходівка пропаганди, – у МВС відреагували на інформацію про контрабанду зброї до Фінляндії

У Кремлі пропагандисти продовжують провокувати фейками, які стосуються України. Під "гарячу руку" пропаганди потрапили й іноземні ЗМІ.

За інформацією МВС, зараз відбуваються справжні інформаційні операції путінського режиму, аби спаплюжити імідж Української держави, передусім, в очах партнерів. Найсвіжіший приклад нещодавно з’явився у фінській пресі.

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Про що йдеться

Йдеться про інтерв’ю фінського видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування Крістером Альгреном. Під час інтерв'ю посадовець говорить про те, що зброя, призначена для українських військових, потрапила до злочинних угруповань Фінляндії.

Крім того, в матеріалі зазначають, що стрілецьку зброю знаходили і в інших скандинавських країнах.

За інфомацією відомства, працівники МВС Фінляндії заперечили існування фактів вилучення такої зброї українського походження на фінській території. Там вважають, що викладена в статті інформація "дещо додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, в якого брали інтерв’ю".

Крім того, відсутність інформації про існування подібного каналу нелегального переміщення зброї з України підтвердили й представники правоохоронних органів інших країн.

Як відреагували в МЗС

За словами речника Міністертва закордонних справ Олега Ніколенка, Росія продовжує докладати зусиль задля дискредитації міжнародної військової допомоги нашій державі. Мета такої російської інформаційної операції – викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають України для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів.

Критично важливо, аби публічні коментарі також спиралися на офіційну інформацію, а не припущення окремих осіб,

– сказав Ніколенко.

Він запевнив, що Україна підтримує тісний діалог із міжнародними партнерами в контексті передачі зброї та забезпечення ефективної системи моніторингу її використання.

Яка роль Фінляндії у війні проти Росії

За інформацією місцевих ЗМІ, Фінляндія дозволить НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією.

4 жовтня у фінському місті Котка нарешті знесли останню статую радянського лідера Володимира Леніна. Побачити це прийшли десятки людей. Дехто навіть приніс шампанське, щоб відсвяткувати демонтаж пам'ятника.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен на засіданні парламенту анонсував новий пакет військової допомоги для України. За його словами, рішення про це буде ухвалено найближчим часом. Ба більше, це буде не остання військова допомога нашій державі.

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