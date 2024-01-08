Не Україна чи НАТО: пропагандист вигадав нового ворога Росії – абсурдне відео

Російська пропаганда давно пробила своє дно і вперто продовжує копати глибше. Пропагандисти не припиняють розносити відверто абсурдні тези, розраховані винятково на внутрішнього споживача.

Цього разу деякий представник країни-окупантки вигадав нового ворога, передає 24 Канал. Виявилося, що Росія воює не з Україною, і навіть не з НАТО.

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Новий "ворог" Росії

Російський експорт нафти зіштовхнувся із серйозними труднощами. Все через санкції США, які вони посили щодо торговців та судноплавних компаній. Тим часом у санкційному списку опиналася найбільша алмазовидобувна компанія у світі.

Російський рубль протягом 2023 року чи не щомісяця бив нові антирекорди свого ж мінімуму. А яйця тепер Росія імпортує з Туреччини та Ірану, що свідчить про продовольчу кризу.

Загалом середньо- та довгострокові прогнози для російської економіки невтішні. Утім, пропагандисти мають свою "статистику".

"Нам важче, ніж Заходу. Заходу треба усього лиш підпалити, а нам треба гасити – це в наших інтересах. Ми знаходимося на висхідних трендах в економіці, в державній побудові, навіть по рівню життя населення – це очевидно, статистика надходить", – переконаний один з пропагандистів.

Ну і звісно, куди ж без теми війни. Майже два роки триває повномасштабне протистояння України. У 2022 році в Росії заявляли, що воюють з "нацистами", яких самі ж і видумали. У 2023-му концепція змінилася – і тоді не "вєлікая", і ніяка не "могучая" взялася воювати з НАТО та Заходом. А вже зараз пропагандисти знайшли іншого "ворога".

Ми воюємо зараз не з Україно, і навіть не зі США. Ми воюємо з війною,

– заявили окупанти.

І це лише початок року. Важко уявити, яких ще "ворогів" здатна вигадати російська пропаганда.

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