Пробите дно: у Росії новонароджених виписують з пологових у камуфляжних конвертах
У росіян вже зовсім їде дах. Вони не можуть нормально вдягнути своїх вояків, але шиють камуфляжні ковдри для новонароджених. У російському Хабаровську Єлєна Дмітрієва, зять якої готується відвідати концерт Кобзона, вигадала це заради своєї доньки.
У кожну ковдру для немовлят росіяни кладуть записку: "Тато, я з тобою", передає 24 Канал. Річ у тім, що російські чоловіки не можуть виконати свій батьківський обов'язок, бо у цей час цинічно вбивають українців і їхніх дітей.
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"Патріотична" бабуся вигадала камуфляжні ковдри
Дмітрієва поділилась, що її зять перебуває в окупаційному війську на війні в Україні. Її дочка народила сина та захотіла тематичний конверт на виписку, однак у магазинах камуфляжу для немовлят не виявилось. Бабуся вирішила пошити його самостійно.
На мене дивились як на неадекватну, бо таке неможливо. Я зрозуміла, що можливо. Коли ми виписувались з роддому, няні дуже здивувались, їм дуже сподобалось,
– похизувалась авторка "патріотичної" ідеї.
Єлєна Дмітрієва дивується, чому на неї дивилися, як на неадекватну. Можливо, незабаром у Росії відправлятимуть на фронт вже з пелюшок.
Камуфляжні ковдри для російських немовлят: дивіться відео
Останні "шедеври" російської пропаганди
- Росія запустила чергову інформаційно-психологічну операцію. Окупанти поширюють нібито "французький" мультик про Президента України Володимира Зеленського. У ролику президента зображають алкоголіком і наркоманом.
- Російським військовим, яких посилають на війну в Україну, роздають пам'ятки, у яких є прямі посилання на сталінський наказ № 227 – "Ні кроку назад!". Верхівка Росії пропагує розстріли тих солдатів, які відступатимуть.
- Аби хоч якось "допомогти" своєму війську, у російському міноборони написали рекомендації, як "боротися" з танками Leopard. Екіпажі танків вже нібито готують "безпосередньо для танкової дуелі".