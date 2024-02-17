Розпочнуть після виборів, – Данілов попередив про російський план дестабілізації України

Росіяни готують план з внутрішньої дестабілізації України. Вони планують почати його реалізацію вже після проведення виборів у Росії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що особливий акцент загарбники робитимуть на дискредитації вищого керівництва країни.

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План Росії

Олексій Данілов розповів, що росіяни вже підготували план внутрішньої дестабілізації України, який хочуть реалізувати вже після виборів президента 17 березня.

Росіяни ведуть підготовчу роботу до інсталяції цього плану. Це внутрішня дестабілізація. Нам треба, як ніколи зберігати єдність. Нам треба розуміти всі ті підступні речі, які буде вкидати Росія в наш інфопростір,

– наголосив Данілов.

Водночас секретар РНБО зазначив, що окупанти вже почали тестувати деякі речі й щодо інших країн, у яких незабаром мають відбутися вибори.

В інтерв'ю "Укрінформ" Олексій Данілов розповів, що одним з пунктів проєкту з дестабілізації має стати питання виборів. Росіяни братимуть дуже активну участь у цьому процесі.

Вони робитимуть усе можливе і неможливе, щоб дискредитувати вище військово-політичне керівництво нашої держави, дискредитувати нашого президента. Це справжня операція з дестабілізації ситуації в Україні,

– зазначив він.

За словами Данілова, особлива небезпека пов'язана з соцмережами, де можна зберігати анонімність. Саме через них поширюють фейки та дезінформацію. Наразі спецслужби працюють у напрямку ліквідації загрози.

Інформаційні операції