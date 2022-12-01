Путін щоразу розповідає нову історію, як він переможе, – політтехнолог про фейки для росіян

Російські пропагандисти продовжують вигадувати фейки про ситуацію в Україні. Цього разу росіяни збрехали про загибель людей у Пункті незламності.

Подібні фейки спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію в Росії. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Росіяни вигадали черговий фейк про Україну

Російські пропагандистські телеграм-канали почали писати про те, що нібито троє харків'ян загинули в Пункті незламності від отруєння чадним газом. Інформація супроводжувалася фейковими скриншотами нібито з українських медіа.

Однак таких новин українські ЗМІ насправді не публікували, адже і самої трагедії не було ніде, окрім уяви російських пропагандистів.

Для росіян дуже важливо, що в Україні не все добре. Зараз їм з Кремля розповідають, мовляв, що ще трішки будемо бити по українських електростанціях ракетами, і всі українці там помруть,

– сказав Шейтельман.

Путін розповідає росіянам брехливі історії про те, як переможе

Він додав, що зараз ціль війни Росії проти України полягає у тому, аби вбити якомога більшу кількість українців, а потім спокійно забрати українські території.

Владімір Путін обіцяє, що ще трішки будуть бити-бити і майже всіх уб'ють, а решта – здадуться. Він щоразу розповідає нову історію про те, як переможе,

– сказав політтехнолог.

Він нагадав, що російський диктатор вже неодноразово розповідав своєму народу казки про методи, які допоможуть перемогти у війні проти України.

Путін казав, що досягне успіху, залишивши Європу без російського газу.

Кремль просував наративи про те, що заморить голодом Африку.

Зараз путінські пропагандисти транслюють інформацію про те, що українці не витримають випробування відсутністю електроенергії.

Шейтельман додав, що такі байки потрібні очільнику Кремля, аби підтримувати у росіян віру у те, що війна для них ще не програна.

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Маячня російської пропаганди