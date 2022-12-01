Путін щоразу розповідає нову історію, як він переможе, – політтехнолог про фейки для росіян
Російські пропагандисти продовжують вигадувати фейки про ситуацію в Україні. Цього разу росіяни збрехали про загибель людей у Пункті незламності.
Подібні фейки спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію в Росії. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Росіяни вигадали черговий фейк про Україну
Російські пропагандистські телеграм-канали почали писати про те, що нібито троє харків'ян загинули в Пункті незламності від отруєння чадним газом. Інформація супроводжувалася фейковими скриншотами нібито з українських медіа.
Однак таких новин українські ЗМІ насправді не публікували, адже і самої трагедії не було ніде, окрім уяви російських пропагандистів.
Для росіян дуже важливо, що в Україні не все добре. Зараз їм з Кремля розповідають, мовляв, що ще трішки будемо бити по українських електростанціях ракетами, і всі українці там помруть,
– сказав Шейтельман.
Путін розповідає росіянам брехливі історії про те, як переможе
Він додав, що зараз ціль війни Росії проти України полягає у тому, аби вбити якомога більшу кількість українців, а потім спокійно забрати українські території.
Владімір Путін обіцяє, що ще трішки будуть бити-бити і майже всіх уб'ють, а решта – здадуться. Він щоразу розповідає нову історію про те, як переможе,
– сказав політтехнолог.
Він нагадав, що російський диктатор вже неодноразово розповідав своєму народу казки про методи, які допоможуть перемогти у війні проти України.
- Путін казав, що досягне успіху, залишивши Європу без російського газу.
- Кремль просував наративи про те, що заморить голодом Африку.
- Зараз путінські пропагандисти транслюють інформацію про те, що українці не витримають випробування відсутністю електроенергії.
Шейтельман додав, що такі байки потрібні очільнику Кремля, аби підтримувати у росіян віру у те, що війна для них ще не програна.
Михайло Шейтельман розповів про нові наративи російських пропагандистів: дивіться відео
Маячня російської пропаганди
- Російська пропаганда набирає обертів. Росіяни поширили дописи про нібито підготовку в Польщі "референдуму" про приєднання західної частини України.
- Також кремлівські пропагандисти показали кадри, де нібито Польща відправляє колони військової техніки в сторону кордону. Представники російського телебачення припустили, що вся ця зброя прямує в Україну чи Білорусь. Тільки от у якості відеоряду пропагандисти використали парад військової техніки на День незалежності Латвії.
- Пропагандистка Маргаріта Сімоньян заговорила про Гаагу. Вона вважає, що під суд можуть потрапити навіть двірники, що прибирають біля Кремля.