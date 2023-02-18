Чого не в Києві, якщо чудово воюємо, – сварка у студії Скабєєвої стала вірусним відео

Російські окупанти упродовж останніх тижнів активізувались на полі бою, намагаються досягти хоч якихось успіхів, проте зазнають лише шалених втрат. Це уже не можуть не помічати певні пропагандисти на ворожому телебаченні, однак коли вони починають говорити правду, їм одразу затикають рот.

Станом на 18 лютого відомо про понад 142 тисячі ліквідованих ворожих солдатів та про те, що окупанти не можуть досягти заявлених цілей. З посиланням на російській ЗМІ 24 Канал інформує про те, що пропагандистка Скабєєва посварилася зі своїм гостем Журавльовим через постійні поразки "другої армії світу".

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Втрати – максимальні, а досягнення – нікчемні

Власне, не сподобалось Журавльову те, що за захоплення кожного окопу в маленькому українському селі свої життя віддають до десятка росіян.

Чому ми не в Києві, якщо всі "чудово воюють". Можливо, я чогось не розумію, чи взяття чергової вулиці ми "святкуватимемо" всією країною?

– роздратовано він запитував.

На це йому намагалася спокійно відповідати ведуча Скабєєва. Пропагандистка повторювала як мантру, що кому не подобається перебіг бойових дій, той може брати до рук зброю та відправлятися на фронт.

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Росія та її пропаганда: останні новини

Колишньому директорові з мовлення кремлівського телеканалу Russia Today Антонові Красовському заочно оголосили вирок в Україні. Суд постановив, що він 5 років має відбути у в'язниці за те, що закликав до геноциду українського народу.

Окрім того, окупанти намагаються здійснювати інформаційно-психологічні операції та залякувати громадян нашої держави. Не так давно в Сумській ОВА навіть змушені були розвінчувати неправдиві вкиди про те, що на кордоні ворог консолідував 10 тисяч військових особового складу.

Також додамо, що окупанти готують масштабне дійство в "Лужніках" до річниці від початку широкомасштабної війни. Це вкотре засвідчує те, що в окупантів немає жодних моральних чеснот, адже вони зібрались "святкувати" початок жахливого етапу в історії людства.

Лише за минулу добу – себто за 17 лютого – Збройні Сили відправили до Кобзона близько 1010 ворожих вояків.