"Байденом повністю керують українці": Соловйов видав ще одну порцію хворих фантазій

Пропагандист Володимир Соловйов знову почав вигадувати казки на російському телебаченні. Цього разу він заявив, що Україна начебто дала Байденові хабар.

Соловйов переконаний, що США надає військову допомогу Україні тільки через те, що Україна ще перед президентськими виборами у Штатах підкупила Джо Байдена. Про це пропагандист заявив у прямому ефірі свого шоу на російському телебаченні, передає 24 Канал.

Читайте також Скабєєва мріє про китайську армію в Росії: журналіст пояснив, що приховано у її словах

Україна "підкупила" Байдена

Пропагандист Соловйов продовжує брехати про Україну, і вже навіть не намагається зробити свої вигадки правдоподібними. Ще зовсім нещодавно він заявляв, що Україна – маріонетка США, а тепер раптом змінив свою риторику. Нещодавно у своєму шоу він ствердив, що президент Джо Байден керується Зеленським ще з того часу, коли він ще навіть не був обраний на цю посаду.

І, мовляв, імовірність розголошення інформації про хабар – це єдина причина, з якої США допомагають Україні з озброєнням, санкціями та фінансами.

Іноземна держава дала хабар чинному віцепрезиденту США, давала його багаторазово. Зрештою ця людина стала президентом. У іноземної держави, яка давала хабар, є 100% важіль тиску на чинного президента. Тому Байден насправді абсолютно керований українцями,

– сказав Соловйов.

Та на цій заяві пропагандист не зупинився і зрештою прийшов до того, що США начебто мають арештувати Зеленського "за втручання у внутрішні справи, за приховування принципово важливої інформації".

Нагадаємо, що після підриву ГЕС Соловйов цинічно пропонував підірвати не тільки Каховську, але і Київську ГЕС, адже тоді "і без ядерного вибуху загине багато людей". Водночас він не визнав, що дамбу підірвали росіяни, і спробував звинуватити в теракті Україну.

Як росіяни брешуть про війну в Україні: останні новини