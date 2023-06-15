Коли Бог роздавав розум, росіян там не було, – Соляр не стрималася через абсурд Соловйова

Росія продовжує плакатись, що "Захід не дає їм спокійно жити". Путінський пропагандист Владімір Соловйов знову вибухнув погрозами та волав, що історія "нічому не вчить Європу", бо "з Росією так не можна".

Істерику Соловйова прокоментувала ведуча 24 Каналу Катерина Соляр. Вона рознесла чергову маячну російської пропаганди.

Читайте також "Байденом повністю керують українці": Соловйов видав ще одну порцію хворих фантазій

Бог обділив росіян мізками

Катерина Соляр зазначила, що вже кілька років говорила про те, що "з Росією так не можна": не можна сідати за один стіл з росіянами та чекати від них гарної поведінки. Громадяни країни-терористки як "мавпи, яким дали виделку та ніж". Росіяни не чують не тільки цивілізованої мови, вони не розуміють навіть свого "язика".

Вони взагалі нічого не розуміють, тому що у той момент, коли Бог роздавав розум, трохи "соображенія", причинно-наслідкові зв'язки, вони стояли біля клітки з мавпою, тикали у неї пальцем та казали: "О, дивись, класно". Ось і все. Не дав Бог того всього, обділив їх мозком,

– наголосила вона.

Росіяни живуть у власній вигаданій реальності. Вони не зможуть побачити очевидного. Не можна впускати їх в інші країни, адже росіяни спробують їх "заразити".

"Відгородити цю територію і нехай далі їхня альтернативна реальність існує. Не допускайте їх у цивілізований світ, тому що це як бактерія. Коли вона потрапляє у цивілізовані країни, то ця пліснява поширюється, намагається заразити все", – закликала Соляр.

Соляр рознесла абсурд Соловйова: дивіться відео

Останні "шедеври" російської пропаганди