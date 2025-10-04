Зокрема, жителі Росії кричать про нібито "напад України", "війну із Заходом" і так далі. Історик, блогер, автор ютуб-каналу VOX VERITATIS Віталій Дрібниця в ефірі 24 Каналу розповів, як росіяни пояснюють вторгнення в Україну.

Про що розповідають росіяни?

Віталій Дрібниця зазначив, що коли він спілкується з росіянами, то дуже часто у них на фоні увімкнений телевізор, де йдуть програми путінських пропагандистів. Пропозиції пошукати інформацію та обговорити в основному жителі Росії сприймають негативно. Російському менталітету притаманно не вміти аналізувати інформацію та довіряти телевізору.

Досить молода людина починала мені розповідати про нацизм, Степана Бандеру і так далі. Він зайшов у чат ChatGPT. Але річ у тім, що він у гуманітарних речах на сьогодні працює досить слабко. Таких людей, які за моїм проханням зайшли у штучний інтелект і почали шукати якусь інформацію, одиниці,

– сказав він.

Загалом у Росії підтримують агресивну війну проти України та Володимира Путіна, активно про це розповідають. Однак після деокупації Херсона та початку Курської операції росіяни не хотіли обговорювати "сво". Останній місяць спостерігається така ж ситуація. Можливо, це пов'язано з атаками України на НПЗ та інші об'єкти на території Росії.

Як правило, в усіх випадках у них війну "розв'язує Україна". У них є ще кілька варіантів. Або це "Україна з Майдану почала нападати на Росію". Або Україна "напала" на так звані "ДНР" та "ЛНР" у 2022 році, а вони як допоміжна сила. Частина говорить, що воюють з якимось "колективним Заходом". Дехто уточнює назви країн,

– сказав блогер.

За його словами, якщо запитати у росіян, чому у Кремлі не оголошують стан війни, якщо на Росію "напали", то їхні аргументи – "не хочемо", "не вважаємо за потрібне" або взагалі вимикаються.

Загалом серед тем, які найбільше зачіпають мешканців Росії – це "напад України". Водночас жоден росіянин не може назвати дату, рік, територію, на яку "напала" Україна.

Якщо мовиться про історію, то найболючіша тема для них – це Степан Бандера. Вони не можуть жити без згадки про нього. Тому що для них це символ незалежної України, а вони не визнають українців як націю.

