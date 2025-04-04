У ЦПД розкрили, які інформаційні підриви Росія запустила в Україні та Європі

Росія продовжує проводити інформаційні кампанії проти України. Зокрема, головне розвідувальне управління Росії проводить операцію щодо вербування та дискредитації мобілізації, просуванню наративу, що нібито "українці не хочуть миру та порушують його". Також риторика про буцімто "нелегітимність" української влади.

Зараз триває вже третя хвиля, яка починається поступово. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зауважив 24 Каналу, що ключова інформаційна кампанія ворога – це переконувати Захід, вкидати фейки, що українці нібито є "терористами".

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"Завдання росіян – всередині цих країн максимально підсвічувати, запускати ці історії у медіа для того, щоб зростала неприязнь до українців у країнах Європи. Бо це має вплинути на їхнє бажання допомагати Україні", – сказав він.

Інформаційні кампанії Росії

Андрій Коваленко розповів, що також є окрема кампанія, якою займається служба зовнішньої розвідки Росії. Мовиться про дискредитацію України як суб'єкта. Це нав'язування історій про нібито етнічні румунські, польські землі і так далі, щоб сформувати уявлення про Україну як про штучно створену державу.

Це дуже стара їхня кампанія. Не знаю, чому вони в неї вірять, оскільки вона не спрацьовувала особливо. Але це йде в комплексі. Росія підтримає євроскептиків та окремих правих політиків у Європі з метою сегментувати Євросоюз, частину країн перетягнути під зону свого впливу. Вони думають, що якщо їм це вдасться, то потім ці політики підхоплять цю тему у цих країнах, почнуть говорити про територію України,

– пояснив він.

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО, це загроза, але не стільки інформаційна, стільки внутрішньополітична у державах, де працює Росія, підтримує політиків, яких хоче бачити через 5 років при владі. Зокрема, у країнах, які оточують Україну, а також у Чехії, Німеччині, Італії.