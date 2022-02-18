Російська пропаганда заплуталась у фейках про обстріл дитсадка

На Донбасі 17 лютого російські найманці раптово почали нове загострення, обстрілявши дитячий садок у Станиці Луганській. Своїх співгромадян спробували виправдати російські пропагандисти, але щось пішло не так.

Кремлівські пропагандисти оприлюднили дві протилежні інформації про обстріл дитсадка. Спершу заперечували сам факт обстрілу, а тоді – спробували "приписати" його Збройним силам України.

Важливо Цинічні обстріли дитсадка та ліцею: все, що відомо про загострення на Донбасі

Фейк про "вцілілі вікна"

Спершу фейки, які говорили, буцімто обстріл був лише інсценацією, поширили усі російські владні ЗМІ. Серед них "Комсомольская правда" та "РИА Новости". У них містилося посилання на луганських бойовиків.

Вони стверджували, що насправді жодного обстрілу не було. Бо, мовляв, так неможливо, аби обстріл зруйнував стіни дитсадка, а вікна збоку "залишилися цілі-цілісінькі".

До речі, своїх колег з цією теорією підтримав ще один кремлівський пропагандист – підсанкційний фейкомет Анатолій Шарій.



Шарій поширив фейк російської пропаганди / Скриншот з його телеграму

Звідки взявся цей фейк

Усе дуже просто – штаб Операції Об'єднаних сил, публікуючи повідомлення про обстріл дитсадка, прикріпив до нього 4 фото однієї й тієї ж обстріляної стіни.

Три фото були зроблені в безпосередній близькості та є доволі чіткими. Натомість четверта світлина з далекого ракурсу й недостатньо чітка. Вгадайте, якою скористались пропагандисти?



Несподівано, але артобстріл не пережило навіть скло / Фото ООС

Новий фейк, коли старий провалився

Очевидно, що настільки недолуга версія не могла проіснувати довго. Тож вже в другій половині дня довелося вигадувати нову.

Тоді російська пропаганда розповіла своїм читачам, що обстріл, який ще кілька хвилин тому вважався інсценованим, справді був. Але діточок обстріляли підступні Збройні сили України.

Щоб довести цю нісенітницю, росіяни долучили фото, з яких незрозуміло, який з чотирьох боків будівлі сфотографований.



Російський фейк, який мав перекрити попередній фейк / Фото з пропагандистських ресурсів

Щоб світ побачив справжню картину того, що відбулося 17 лютого в Станиці Луганській, Міноборони України разом з МВС організували поїздку понад двох десятків західних ЗМІ на місце, де раніше був обстріл.

Що насправді відбулося в Станиці Луганській

Окупанти 17 лютого обстріляли Станицю Луганську. В епіцентрі вогню опинилися дитсадок та залізнична станція Кіндрашівська-нова.

У дитсадок влучив один зі снарядів. На щастя, обійшлося без жертв, а діти, які вже були в садочку, не постраждали. Натомість троє працівників зазнали контузії.

Чому росіян нічого не вчить історія?

Одного разу російські пропагандисти вже були в схожій до нинішньої ситуації. То було 17 липня 2014 року – гарячий літній день поблизу Торецька, Донецької області.



Тоді російські пропагандисти один наперед одного хвалили бравих бойовиків, які збили український військовий літак. Та вже за кілька годин повідомлення почали видаляти так само швидко, як вони з'явилися.



Як з'ясувалося, жодного військового літака не було – то був пасажирський Boeing рейсу MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. Усі 298 людей, які були на борту, загинули.



Російські пропагандисти намагалися виставити винуватцями Збройні сили України, та все на марно – вони ж то ще за кілька годин до цього почали хвалитися збитим літаком.

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