Реальність інша: у ЗСУ попередили про нові "вкиди" росіян
Росіяни, не маючи успіхів на фронті, намагаються посіяти розбрат між українцями. Російська пропаганда робить спроби присвоїти собі уявні перемоги.
Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – речник Східного угруповання ЗСУ. За його словами, українському народу слід особливо подбати про медіагігієну на тлі інформаційної війни.
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Реальна ситуація на фронті
Сергій Череватий пояснив, що противники продовжують здійснювати наступальні дії на Бахмутському та Куп'янсько-Армянському напрямку.
"У районі Бахмута ворог зміг провести 244 обстріли ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню. Відбулося 25 зіткнень", – наголосив він.
За його словами, з огляду на ситуацію росіяни намагаються різними способами протистояти ЗСУ, нерідко вдаючись до пропаганди.
Це як елемент їхньої інформаційної боротьби вже протягом багатьох місяців,
– зосередив увагу він.
На його думку, ворогу не вдається найголовнішого – заволодіти стратегічною ініціативою, прорвати українську оборону й взяти Бахмут, довкола якого точаться бої.
Що знову придумали російські пропагандисти
Сергій Череватий розповів, що ворог хоче просувати одразу на декількох напрямках. Саме тому наразі росіяни прагнуть дестабілізувати ситуацію як в нашому війську, так і суспільстві.
Вони викидають різні наративи про те, що досягли певних успіхів, що у нас немає якогось виду озброєння, якісь підрозділи втекли,
– повідомив він.
Також свідченням роботи пропаганди є військкори, які теж хочуть впливати на хід подій.
"Така інформаційна боротьба має потужну силу, коли в тебе ж хоча б відносні, але успіхи, коли ти зіштовхуєшся із чергою стратегічних невдач, то все-таки важко й одна пропаганда не може це витягнути", – переконаний Череватий.
Тому українці повинні не втрачати пильність.
Українцям варто фільтрувати інформацію
Сергій Череватий зауважив, що медіагігієна наразі є вкрай важливою.
За його словами, у Росії працюють "корисні ідіоти", які всюди шукають зраду і завжди готові до світового заколоту. Нерідко вони це роблять лише заради власної вигоди.
"Вони намагаються вбити клин про те, що нібито є тертя між командуванням військовим та військово-політичним", – розповів він.
Втім, українська сторона активно бореться із дезінформацією вже майже 9 років. І чітка позиція щодо незалежності та неподільності України сформована абсолютно на всіх рівнях.
Російська пропаганда в ділі
- Російська пропагандисти поширили інформацію про те, що наче їхні збройні сили почали перехоплювати ракету GLSDB. Проте цих ракет ще немає на озброєнні в ЗСУ.
- Владімір Соловйов сказав, якщо російська армія нібито залишиться в Європі, а насправді вона туди ще й не дійшла. Він додав, що окупанти не будуть "ставитися до поляків як до братів" і що, нібито, знищать всі "польські міста, навіть не використовуючи сухопутні війська".
- Пропагандистка Маргарита Симонян запропонувала "купити" українську землю за російські 300 мільярдів доларів, які є замороженими в Європі. За її словами, за цю суму, яку передадуть Україні, країні-агресорці нібито зможуть перейти окуповані регіони нашої країни, "які хочуть бути з Росією".