Після скандалу з падінням ракети: опозиція Польщі вимагає відставки міністра оборони

Оборонне відомство Польщі лише через пів року після падіння російської ракети у їхній країні розповіло про цей інцидент, внаслідок чого стався скандал. Тепер опозиція вимагає відставки глави МО.

У Польщі представники опозиційної партії "Громадянська платформа" розповіли про подання заяви до прокуратури щодо можливого неналежного невиконання своїх обов'язків міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком. Власне, лише нещодавно було підтверджено, що ще у грудні в Польщі впала ракета.

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"Перше рішення – звільнення"

Зазначимо, що незадоволені посадовцем такі депутати, як Цезарі Томчик, Томаш Семоняк і Чеслав Мрочек. За їхніми словами, Маріуш Блащак має піти з посади міністра оборони.

Перше рішення, яке має бути ухвалене в неділю (14 травня 2023 року – 24 Канал), – це звільнення міністра оборони Маріуша Блащака,

– наголосив глава "Громадянської платформи" Дональд Туск.

Важливо, що залишки ракети знайшли наприкінці квітня біля міста Замостя. Це приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща.

На зброї були написи російською мовою. Однак скільки часу ракета лежала в лісі – невідомо.

Ймовірно, йдеться про Х-55