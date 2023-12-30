Є повне розуміння ситуації, – Ігнат розповів деталі інциденту із російською ракетою в Польщі

Під час масованої атаки по Україні 29 грудня одна із ракет зайшла в повітряний простір Польщі. У Повітряних силах пояснили, чому держава не збила ворожу ціль.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону розповів, що ведеться постійна співпраця із польською та румунською стороною. Він також наголосив, що російська ракета не вперше заходить у повітряний простір інших держав.

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Є повне розуміння

Юрій Ігнат не відповів на питання, чому Польща не збила ракету, яка зайшла в її повітряний простір. За його словами, це потрібно уточнювати у польської сторони. Він наголосив, що те, які консультації проводили в країні з цього приводу, оприлюднено не буде.

Водночас він зазначив, що з боку Польщі немає жодних звинувачень.

Всяке може траплятись. Йде збиття ракет, йде потужна атака. Воно може долітати до сусідніх держав,

– сказав Юрій Ігнат.

За його словами, це одна з причин, чому Україна потребує більше захисту.

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