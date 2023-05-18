Російська ракета "Калібр" упала в окупованому Криму

Під час масованої атаки України одна з ворожих ракет впала в окупованому Криму. Її виявили у районі села Вулканівка Ленінського району ще 17 травня.

Про це пише речник Одеської ОВА із посиланням на телеграм-канал ASTRA. Відомо, що ракету у лісі виявив пастух. Сталося це о 6:30.

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Ракету знайшли в районі села Вулканівка Ленінського району окупованого Росією Криму. Експерти, які виїхали на місце, дійшли висновку, що ракета "Калібр" належить міноборони Росії. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Панічні настрої окупантів у Криму посилюються

"Калібр НК" – це крилата ракета, розроблена для використання на надводних кораблях Російського Чорноморського флоту. Ці ракети мають здатність до точного ураження наземних цілей на відстані до 2 500 кілометрів або морських цілей на відстані до 375 кілометрів.

Російські окупанти готуються до очікуваного контрнаступу Збройних Сил України. Ворог проводить інженерні роботи, викопує траншеї та зміцнює оборонні позиції. Панічні настрої серед загарбників підтверджують матеріали перехоплень. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов.

Паніка поширюється і серед колаборантів. Юсов додав, якщо траншеї риють на півночі Криму – це означає, що окупанти допускають відступ і прорив на Крим українських Сил безпеки та оборони. Така ситуація не лише в Криму. Мовиться і про ОРДЛО – так звані "ЛНР", "ДНР" і про інші окуповані території. Ті, хто не виїхав з окупаційних адміністрацій, точно сидять на валізах.