На території Польщі впала російська ракета: показуємо на карті

16 листопада 2022 , 02:10
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Джерело:

Gov.pl

Російська ракета 15 листопада впала на території Польщі у селі Пшеводів. На жаль, загинули 2 людей.

Село Пшеводів розташоване у Люблінському воєводстві, яке межує з Львівською та Волинською областями. За даними польських ЗМІ, російська ракет впала на території ферми. Загинули 2 громадян Польщі. 

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Російська ракета впала на території Польщі о 15:40. Тоді Росія упродовж багатьох годин атакувала Україну ракетами. 

Посла Росії терміново викликали у МЗС Польщі. Він нього вимагають детальних пояснень. 

Де розташоване село Пшеводів: показуємо на карті

Російська ракета впала у Польщі

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Автор: Мар'яна Бекало