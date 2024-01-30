Ми наздоганяємо ворога: як найефективніше послабити росіян у застосуванні РЕБ
Нині очевидно, що використання засобів радіоелектронної боротьби виходить на перший план. Так вдається саджати дрони й при цьому не використовувати боєприпаси.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що це дуже важливо. Він додав, що останнім часом поширюють світлини з "Шахедами", які лежать у полі.
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"Вони лежать у полі без видимих ознак того, що їх збили за допомогою зенітної артилерії чи ракет. Очевидно, зараз на перший план виходить використання засобів електронної боротьби", – сказав Попович.
Як можна зменшити потенціал росіян
Аби зменшити потенціал ворога у РЕБ, треба знищувати установки, які працюють на фронті. Це відбувається час від часу.
Треба знищувати виробництво цих установок. У відкритих джерелах є інформація – десь близько 30 різних засобів РЕБ Росії. Немає інформації, скільки багато в них є. Вони намагаються цю історію вдосконалювати. Вони традиційно були сильними з цього питання, але зараз ми наздоганяємо,
– зауважив військовий оглядач.
Попович додав, що в Україні була дуже хороша школа радіоелектронної боротьби. Тому, у зв'язку з розвитком дронів, РЕБ виходить практично на перші місця.
Втрати ворога
- Від початку повномасштабної війни українські захисники ліквідували понад 383 тисячі росіян. Протягом 29 січня ЗСУ знищили ще 960 окупантів. А також – 10 танків, 29 ББМ та 31 артсистему.
- Поменшало у ворога на 3 засоби ППО та 35 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Також українські бійці знищили 42 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 5 одиниць спецтехніки.
- Ба більше, наші військові "приземлили" ще один російський винищувач. Су-34 збили на Луганщині.
- Горять на фронті й російські польові склади. Оператори дронів відпрацювали по складу мін ворога.