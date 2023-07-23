На сьогодні російська розвідка вивчає стан об'єктів енергетичної інфраструктури України. Окупанти хочуть визначити ті критичні об'єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, російський ворог використовує різні види розвідки.

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Росія вивчає стан об’єктів енергетичної інфраструктури України

Представник ГУР МО України зазначив, що наразі наша держава відстежує всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку Росії.

Вони розпочали таку роботу,

– зазначив Скібіцький.

За його словами, ворог використовує різні види розвідки, зокрема й космічну. Мета таких дій росіян – з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави.

Чи відновляться атаки Росії на енергетичні об'єкти восени

Нещодавно речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що не виключено, що російські окупанти можуть знову почати інтенсивно обстрілювати енергетичні об'єкти нашої держави з вересня. Цьогоріч вони можуть ще раз спробувати це зробити як і за допомогою ракет, так і безпілотників іранського виробництва.

До речі, одним з аргументів, який свідчить на користь того, що ворог хоче відновити атаки на енергетичні об'єкти, є той факт, що він нарощує виробництво озброєння.

Як кажуть експерти, сценарій про відключення електроенергії цієї зими є ймовірний. Все через високий ризик нових обстрілів. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв, що зараз ведуться розрахунки та моделюються різні сценарії. Крім того, споживання електроенергії навіть улітку зростає, а отже взимку воно буде ще більшим.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук теж наголосив на тому, що у наступний осінньо-зимовий період слід очікувати збільшення споживання світла. Як зазначив експерт з енергетики Геннадій Рябцев, системні аварії ще будуть. І це буде викликано російськими обстрілами, підвищенням навантаження в мережах та аварійними зупинками енергоблоків. Однак про загальноукраїнський блекаут думати не варто, адже він буде мало ймовірний.