Російська субмарина переслідувала британський авіаносець у Середземному морі, – ЗМІ

У Середземному морі російська субмарина переслідувала британський авіаносець HMS Queen Elizabeth. Ймовірно, це був дизельний човен проєкту "Палтус" Чорноморського флоту Росії.

Інцидент трапився ще 27 червня біля узбережжя Кіпру, всього за 4 дні після ситуації з британським "Дефендером". Однак про нього стало відомо лише тепер.

Читайте також У Кремлі пригрозили повторенням ситуації з британським есмінцем

Переслідування російською субмариною британського авіаносця

Російські підводні човни перебувають на сході Середземного моря на військово-морській базі Тартус.

Того дня протичовнові морські вертольоти Merlin Mk2 зі складу британського авіаносця скинули у воду гідроакустичні буї. Зробили це через підозру, що за бойовим кораблем Британії веде спостереження підводний човен Росії.

Ймовірно, це був дизельний човен проєкту "Палтус" із російського Чорноморського флоту.

Водночас Міноборони Британії відмовилося підтвердити чи спростувати інцидент на морі. Там лише зазначили, що вживають різноманітні заходи для захисту авіаносної групи.

Інцидент з британським есмінцем "Дефендер": основне

Росія 23 червня повідомила, що нібито обстріляла британський есмінець "Дефендер".

Водночас Британія заперечила обстріл судна. Там заявили, що у сторону есмінця не зробили жодного пострілу.

Воєнний експерт Юрій Федоров заявив, що фейк створили "генерали з російського міністерства оборони або генерального штабу".

Дизельні човни, які Росія використовує в Середземному морі, тихіші за ті, які мають ядерний двигун. Але їм періодично доводиться підійматися назовні, аби поповнювати запаси батареї.