Брак технологій: військовий експерт відповів, яку техніку росія досі може виробляти

росія витрачає чималі ресурси на ведення війни в Україні, застосовуючи величезну кількість боєприпасів, снарядів тощо. Їх треба поповнювати, втім у росії немає можливості самостійно виробляти таку кількість техніки.

Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він підкреслив, що росія намагається знайти вихід з непростої, через санкції, ситуації щодо виготовлення нових боєприпасів і снарядів.

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У росії проблеми з чіпами

Мусієнко зазначив, через санкції країн Заходу, у росії проблеми з напівпровідниками, тобто з чіпами. А вони необхідні для високоточної зброї. Але, наприклад, ремонтувати чи виготовляти найпростіші БТРи і танки вони можуть. Тобто без сучасних систем обладнання техніки.

Наприклад, без тепловізорів, без приладів нічного бачення, які дають можливість використовувати танки вночі. Без систем прицільного і лазерного наведення, які постачала Франція, бо вже не постачає. Тобто, це можуть бути найпростіші, ще за радянськими старими зразками, моделі,

– зауважив Мусієнко.

Він додав, у всьому, що стосується модернізації, високоточної зброї, виробництва авіації, кораблів, є проблеми, які надалі будуть лише поглиблюватись.

Мусієнко про те, яку техніку росія досі може виготовляти: дивіться відео

Технології безпілотників "Куб" і "Ланцет" – застарілі і відсталі

Мусієнко також розповів, що, зокрема в концерну "калашников", який виробляє не лише автомати, є проблеми з виготовленням безпілотників. І як би росіяни не хвалились своїм "Кубом" чи "Ланцетом", вони застарілі.

"Останнім часом із тих, що були збиті чи приземлені на території України, було встановлено, що технології, які вони використовують, застарілі і відсталі", – наголосив експерт.

росіяни користуються технологіями подвійного призначення

Військовий експерт розказав про те, що росіяни намагаються закрити свої потреби використанням так званих технологій подвійного призначення. Тобто, вони виймають чіпи, наповнення з цивільних приладів, які ще постачаються в росію, і встановлюють це на свою техніку.

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Крім того, кремль намагається активно обійти санкції, намагаючись знайти необхідну техніку в Китаї та Індії, але позитивних відповідей загалом не мають.

Закрити потребу ВПК за рахунок приватних компаній

Також Мусієнко розповів, що в росії хочуть, аби військово-промисловий комплекс узяли на себе приватні компанії. Вони сподіваються таким чином обійти санкції, адже вважають, що ці компанії зможуть придбати собі чіпи або хоча б технології подвійного призначення.

"За валюту, звичайно. А за це отримають компенсацію в рублях. Там теж афера така", – підсумував військовий експерт.

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