Понад 400 одиниць, – Андрющенко розповів про активний рух російської техніки через Маріуполь
В окупованому Маріуполі суттєво пожвавився рух російської техніки. Російські загарбники переганяють великі колони на новий напрямок фронту.
Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у понеділок, 21 листопада, у місті помітили рух ворожої колони.
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Через Маріуполь проїхала велика колона російської техніки
Окупанти почали перекидати ту військову техніку, яка зберігалася на території Маріупольського району, зокрема у Мангуші, а також у Нікольському районі.
Колона рухалася у напрямку Розівки у Запорізькій області. Це була дуже велика колона – понад 400 одиниць техніки,
– зазначив Андрющенко.
Він додав, що окупанти навіть відключили мобільний зв'язок уздовж всієї дороги, якою рухалася колона, аби люди не могли повідомити про пересування ворожої техніки.
Окупанти перекидають техніку з Росії у напрямку Запоріжжя
Як розповів радник міського голови Маріуполя, активний рух російської техніки через Маріуполь почався з суботи, 19 листопада. Причому російські колони їдуть у незвичному напрямку.
Якщо раніше все це рухалося з Херсона у бік Донецька, то від суботи ми бачимо, що техніка заїжджає з Росії. У неділю колони заїжджали з російського боку і рухалися у бік Запорізької області – на ділянку фронту у напрямку Розівки, Пологів, Гуляйполя,
– повідомив Андрющенко.
Він додав, що з Росії разом з технікою прибуває також і жива сила ворога.
"Щось дійсно відбувається. Думаю, найближчими днями ми це побачимо", – зауважив Андрющенко.
Петро Андрющенко розповів про переміщення російської техніки: дивіться відео
Що відбувається на фронті: коротко
- Так званий жест доброї волі росіян на частині Херсонщини дозволив окупантам перегрупувати свої війська. За інформацією Інституту вивчення війни, російських бійців, яких відвели, уже перекидають на інші напрямки для посилення оборони.
- Окупанти і далі намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджуючи зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.
- На лінії Сватове – Кремінна наші захисники крок за кроком звільняють території. А з боку напрямку Лисичанськ – Білогорівка тривають оборонні дії, оскільки ворог кинув туди великі сили, щоб захопити Білогорівку.