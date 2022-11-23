Кремль перетворив її на зброю, – експерт архімандрит про вплив російської церкви в Україні

Російська церква в Україні – це ще одна зброя Кремля. Про духовність і християнство тут не мовиться взагалі, тут розвивають російську ідеологію.

Про це 24 каналу розповів архімандрит, доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов'я" Кирило Говорун. Раніше повідомлялось про те, як і чому в Києво-Печерській Лаврі засів московський патріархат.

Важливо Зараз найкращий момент закрити цю тему, – експерт про обшуки в Києво-Печерській лаврі

Статус незрозумілий

Говорун зазначив, що зараз узагалі незрозумілий статус російської православної церкви в Україні навіть самій церкві, чи залишається вона московським патріархатом. У травні вона провела собор, де в усіх своїх статутних документах вичистила всі прямі зв'язки з російською православною церквою, але лишила непрямі. До цього часу чітких роз'яснень від них, чи залишаються вони московським патріархатом, ніхто не отримав.

Така невизначеність дозволяє їй з одного боку не вступати в конфлікт з Москвою. З іншого боку церква говорить про розрив стосунків з Москвою, але заяви її речник звучать непереконливо,

– зауважив архімандрит.

Москва використовує церкву в Україні як зброю

Він продовжив, що Кремль перетворив церкву на зброю у своїй пропаганді. Також використовує окремих представників церкви, щоб провадити свої наративи в Україні. Це працює досить успішно, бо заява Пєскова – це частина цих наративів.

"Ми бачимо, як у Росії московський патріархат не проти того, що його використовують для пропаганди. Щодо України, то УПЦ МП має чітко пояснити, як вона ставиться до того, що її використовують як таку зброю. Повинні бути чіткі заяви від синоду цієї церкви, бо поки це і нашим, і вашим", – наголосив доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов'я".

Говорун про вплив російської церкви в Україні: дивіться відео

Вплив російської церкви

За його словами, вірян у Росії не так багато, всього 4% – 5% від усього населення. Решта вважається культурними християнами, які не ходять до церкви, можуть не вірити в Бога, але саме на них найбільший уплив має церква. Саме такі люди найбільше підпадають впливу ідеологій, бо те, що пропонує зараз російська православна церква, це не є християнство, це не є Богослов'я, це ідеологія.

Церква використовує цих людей, аби мобілізувати їх на користь Кремля,

– підкреслив Говорун.

УПЦ МП: останні новини