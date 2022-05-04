Російська війська – вже на території "Азовсталі", але зв’язок з бійцями є, – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що станом на вечір 4 травня українська влада має звʼязок із захисниками, які зараз на території "Азовсталі".

При цьому Давид Арахамія зазначив, що війська Росії вже на території підприємства.

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Посилаючись на слова командира полку "Азов", Давид Арахамія повідомив, що вже другий день відбувається штурм "Азовсталі".

"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" перебувають вже",

– розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

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