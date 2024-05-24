Росія може почати нову хвилю мобілізації найближчими місяцями, – FT

Російська влада може почати нову хвилю мобілізації вже до кінця цього або початку наступного року.

Про плани росіян розповіли журналісти Financial Times з посиланням на джерело, близьке до міністерства оборони Росії.

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Нова хвиля мобілізації

У матеріалі йдеться, що Росії може не вистачити військових, якщо керівництво хоче утримувати ініціативу на фронті. Йдеться про набраних в межах мобілізації 2022 року, контрактників, злочинців з російських в’язниць та навіть підозрюваних у кримінальних справах, яких в Росії також почали набирати на війну.

Через це Москві, можливо, незабаром доведеться "вийти за рамки своїх креативних стратегій рекрутингу".

Уряд може продовжувати користуватися цією системою ще деякий час. До кінця цього або на початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою,

– сказав співрозмовник видання.

За його словами, значний російський наступ цього літа буде неможливий без чергової хвилі мобілізації.

Російська влада, принаймні зараз, все ще готова пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб захистити решту суспільства від війни,

– підсумовує джерело FT.

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