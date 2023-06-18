Розміщення ядерної зброї в Білорусі: розвідка оцінила рівень загрози

Росія перекидає частину своєї ядерної зброї у Білорусь. Раніше такі заряди також розміщувалися біля кордонів НАТО та ЄС.

Зокрема, у Калінінградській області розміщена російська ядерна зброя, яка в принципі й спрямована проти НАТО. Про це в "Інтерв'ю під лампою" розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє 24 Канал.

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У ГУР прокоментували загрозу від перекидання ядерної зброї в Білорусь

Юсов наголосив, що після перекидання російської тактичної ядерної зброї в Білорусь з точки зору безпеки нічого не змінюється – нові загрози не з'являються.

Власне, Лукашенко, попри всі заяви, попри всю браваду, доступу до кнопки не матиме і ніхто йому її не дасть. Для України це також нічого не змінює, тому що у нас нещодавно склади з ядерним озброєнням розміщувалися в Білгородській області. Тільки нещодавно їх звідти евакуйовували. Тобто в принципі ані для України, ані для наших партнерів це нічого не змінить,

– пояснив представник ГУР.

За його словами, це тупикова гілка путінського ядерного шантажу.

"Просто вони сказали: "А", і треба доводити це до кінця. Єдиний, хто програє в цій ситуації, це знову ж таки багатостраждальний білоруський народ, тому що для Білорусі це посилення присутності та впливу рашистських окупантів на території цієї держави", – зазначив Юсов.

Він додав, що це, власне, і є головний наслідок і висновок всіх цих процесів, а все інше – це інформаційний шум, галас і продовження ядерного шантажу.

"Але в даній ситуації вже якби не працює. Воно не спрацювало з самого початку – і на Україну це жодного ефекту не створює, і на Північноатлантичний альянс, і на Євросоюз", – підсумував представник ГУР.

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