Білорусів уже заспокоюють: що їм розповідають про розміщення ядерної зброї

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито сам просив Москву розмістити тактичну ядерну зброю на території країни. Білоруський диктатор зауважив, що для застосування лише одна причина – агресія проти Білорусі. Мовляв, вагатися не буде, якщо доведеться ухвалювати рішення про це.

Ймовірно, на території Білорусі розмістять кілька "Іскандерів". Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Він (Лукашенко – 24 Канал) говорить: "Нам треба розмістити ядерну зброю, щоби не було загрози для Білорусі". Він бреше як завжди. Адже для нього головна загроза – вона не зовнішня, всередині там є", – наголосив політтехнолог.

І самопроголошений президент Білорусі це прекрасно розуміє. До того ж була інформація про те, що Лукашенко ледь не наказ віддав, щоби його армія зайшла на територію України. Але білоруські військові відмовилися.

"Ми не вороги білоруському народу. Це Лукашенко ворог. Білоруський народ – нам не вороги. 2020 рік це показав. Була дуже хороша спроба знести (Лукашенка – 24 Канал)", – заявив Борис Тизенгаузен.

Що відбулося в Білорусі у 2020 році

У серпні 2020 році після президентських виборів у Білорусі люди вийшли на вулиці через недовіру результатам. Але внутрішні білоруські війська та ОМОН розганяли мітингувальників, зокрема, водометами та сльозогінним газом. А також, за інформацією правозахисників, стріляли навіть із вогнепальної зброї. Згідно з різними даними, тоді затримали тисячі білорусів. Їх били та не надавили медичної допомоги. Згодом у вересні відбулася таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Багато країн світу не визнали її легітимність.

Не загроза, а "для захисту"

На думку політтехнолога, Олександр Лукашенко відчуває, що за ним "прийдуть". Це помітно, зокрема, за його риторикою. Тому в Білорусі будуть розміщувати ядерну зброю.

Яка кампанія почалася в Білорусі: дивіться відео

До того ж у країні почалася активна кампанія. Людям розповідають, що, навіть, якщо ядерну зброю таки розмістять, то вона "не вибухне". І, мовляв, навіть, якщо в неї потрапить ракета – вона теж "не вибухне".

Їх заспокоюють, що це взагалі не загроза, це "для захисту". Не знаю, хто в це вірить. Від кого захищатися? Раніше Лукашенку доводилося захищатися лише від свого народу,

– наголосив Тизенгаузен

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