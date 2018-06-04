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Російська співачка Лєна Катіна загриміла до бази "Миротворця"

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Екс-солістка
Екс-солістка "Тату" Лєна Катіна потрапила до бази "Миротворця" / Фото з відкритих джерел

Колишня солістка російської поп-групи "Тату" Лена Катіна потрапила у базу даних українського волонтерського проекту "Миротворець" у розділ "Чистилище" після відвідування території окупованого Донбасу.

Відповідні дані внесені у базу сайту "Миротворець".

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"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі. Співпраця з проросійськими терористичними організаціями. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор)", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, після внесення у базу "Миротворця" 33-річна російська артистка може потрапити у "чорний список" СБУ.


Анкета Олени Катіної в "Чистилищі" сайту "Миротворець"

Нагадаємо, наприкінці лютого відома російська співачка з українським корінням Анастасія Стоцька потрапила в "Чистилище" українського сайту "Миротворець" за те, що виступала в окупованому Донецьку 24 лютого.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Музика Україна – Росія Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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