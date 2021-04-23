Російське консульство у Чехії знову облили "кров'ю": фото

Кетчупом облили посольство Росії у чеському місті Брно. Нещодавно подібний інцидент стався біля російського посольства у Празі.
Джерело:ČTK
Інцидент трапився в ніч на 23 квітня. Про це повідомляють чеські ЗМІ.
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Російське посольство в кетчупі
Невідомі облили стіну російського посольства у Брно кетчупом. Поліція розслідує справу.
Ми розслідуємо справу через пошкодження чужого майна. Ми вивчимо записи камер спостереження,
– сказав речник поліції.
Правоохоронці ще не оцінили збитки. Фото опублікувала також місцева мешканка, яка пише, що є редакторкою в Брно.
"Вандали обприскали кетчупом огорожу в будівлі російського консульства в Брно. Справою займається поліція. У вихідні таким чином було пошкоджено посольство в Празі. Це повинно бути символом 2 загиблих під час вибуху комплексу боєприпасів у Врбетіцях", – написала жінка у твітері.
Випадок у російському посольстві в Празі
Та це не перший випадок у Чехії. У ніч на 18 квітня у Празі облили кетчупом стіни біля російського посольства. Тоді правоохоронці затримали 7 причетних людей. Вони зауважили, що кетчуп символізує кров і ті злочини, які вчинив режим Путіна проти чехів.
Дипломатичний скандал між Росією та Чехією: коротко
- 17 квітня Чехія оголосила, що висилає 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб.
- Тоді ж у Чехії повідомили про ймовірну причетність офіцерів російського ГРУ до вибухів складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Тоді загинуло 2 людей.
- У розшук Чехія оголосила "Петрова" та "Боширова", яких підозрюють в причетності до отруєння Скрипалів та до вибухів у Врбетіце.
- 18 квітня Росія заявила, що у відповідь висилає 20 чеських дипломатів посольстві у Москві.
- 19 квітня у Празі заявили, що дії Росії заблокували роботу чеського посольства.
- 22 квітня чеська сторона оголосила ультиматум Росії – повернути чеських дипломатів, інакше "російських дипломатів у Чехії приведуть у відповідність до чисельності чеських у Росії". Росія не відповіла на запит.
- Чехія виконує ультиматум та скорочує кількість людей у російському посольстві в Празі.