Російське консульство у Чехії знову облили "кров'ю": фото

Кетчупом облили посольство Росії у чеському місті Брно. Нещодавно подібний інцидент стався біля російського посольства у Празі.

Інцидент трапився в ніч на 23 квітня. Про це повідомляють чеські ЗМІ.

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Російське посольство в кетчупі

Невідомі облили стіну російського посольства у Брно кетчупом. Поліція розслідує справу.

Ми розслідуємо справу через пошкодження чужого майна. Ми вивчимо записи камер спостереження,

– сказав речник поліції.

Правоохоронці ще не оцінили збитки. Фото опублікувала також місцева мешканка, яка пише, що є редакторкою в Брно.

"Вандали обприскали кетчупом огорожу в будівлі російського консульства в Брно. Справою займається поліція. У вихідні таким чином було пошкоджено посольство в Празі. Це повинно бути символом 2 загиблих під час вибуху комплексу боєприпасів у Врбетіцях", – написала жінка у твітері.

Випадок у російському посольстві в Празі

Та це не перший випадок у Чехії. У ніч на 18 квітня у Празі облили кетчупом стіни біля російського посольства. Тоді правоохоронці затримали 7 причетних людей. Вони зауважили, що кетчуп символізує кров і ті злочини, які вчинив режим Путіна проти чехів.

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