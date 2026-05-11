Військовий чесно розповів, як пройшло "перемир'я" на фронті

Оголошене Росією "перемир'я" мало б бодай тимчасово змінити ситуацію на фронті, але на практиці цього не сталося. На окремих ділянках ворог і далі тиснув на позиції Сил оборони України, тож обіцяної тиші військові фактично не відчули.

Офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу розповів, що в їхній зоні відповідальності ситуація суттєво не змінилася. Він пояснив, якою тактикою росіяни діяли під час цього так званого режиму тиші і до чого вони можуть готуватися далі.

Дивіться також Чи діє перемир'я, оголошене між Україною та Росією: хронологія подій і найважливіші заяви

Якою тактикою росіяни прикривають "перемир'я"?

На Покровському напрямку, де тримає свою ділянку бригада "Рубіж", жодної реальної паузи це "перемир'я" не дало.

Нагадаємо! 8 травня Дональд Трамп оголосив про триденне припинення вогню, а Володимир Зеленський підтвердив, що режим тиші мав діяти 9, 10 і 11 травня. Україна заявила, що під час цього перемир'я діятиме дзеркально: якщо Росія не стрілятиме і не атакуватиме, то й українська сторона утримається від ударів, а безпеку параду в Москві окремо гарантували на час домовленості.

У підрозділі й не чекали, що російські заяви щось змінять, бо на практиці ворог і далі тиснув на позиції Сил оборони України і діяв у звичному для себе режимі.

Це вже не перше умовне перемир'я, яке противник порушує,

– сказав Черняк.

Останнім часом росіяни роблять ставку на малі піхотні групи, які намагаються швидко підходити до українських позицій на мотоциклах та іншому малопомітному транспорті.

Дуже часто використовують електробайки, скоріш за все для того, щоб більш непомітно під'їжджати до наших позицій, так як електробайки є практично безшумні в порівнянні з їх бензиновими аналогами,

– пояснив офіцер.

Попри це, така тактика не дає росіянам вільно заходити на передній край.

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

За словами Черняка, аеророзвідка бригади виявляє такі цілі ще на підході, а далі по них відпрацьовують підрозділи безпілотних систем, тому значну частину таких груп знищують ще до наближення до позицій.

Росіяни засипають позиції КАБами

На цій ділянці фронту тиск не обмежується штурмами малих груп. Росіяни дуже активно застосовують керовані авіабомби, причому б'ють не точково, а фактично намагаються випалити місцевість, де Сили оборони України можуть тримати оборону або ховатися від подальших атак.

До 200 КАБів падає лише на позиції бригади "Рубіж". Це надзвичайно велика кількість, якщо враховувати, що КАБи є надзвичайно дорогим та високотехнологічним озброєнням,

– розповів Черняк.

Він звернув увагу, що такі боєприпаси не можуть витрачати бездумно, бо їхнє виробництво потребує часу, а запас не є безмежним. Тому такий масований вогонь у бригаді сприймають як підготовку до подальших наступальних дій.

Очевидно, так росіяни готуються до ймовірних подальших наступальних дій. КАБами вони знищують лісопосадки та всі можливі місця для укриттів чи тримання оборони Сил оборони України,

– пояснив офіцер.

Розрахунок тут простий: після таких ударів місцевість стає значно відкритішою, а отже тримати рубежі там важче. Саме під це, за його оцінкою, росіяни і витрачають таку кількість дорогого озброєння, щоб потім заводити свої штурмові групи туди, де українська оборона вже буде значно вразливішою.

Як росіяни використовують "зеленку"?

На Покровському напрямку, за словами військового, росіяни знову можуть активніше використовувати тактику інфільтрації, з якою українські бійці вже стикалися торік. Йдеться про спроби малих груп просочуватися ближче до тилу там, де через велику протяжність фронту неможливо щільно перекрити кожну ділянку.

До слова! Попри домовленість України, Росії та США про припинення вогню на 9, 10 і 11 травня, у смузі відповідальності 66 окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку росіяни не припиняли артилерійських обстрілів і активно застосовували ударні безпілотники. Василь Денисюк зазначав, що ворог у такі паузи традиційно підтягує особовий склад ближче до лінії зіткнення, в ISW теж констатували, що повноцінного перемир'я не було, а Росія використала цей час для ротацій, перегрупування і перекидання підкріплень, тоді як Олександр Антонюк припускав, що після 11 травня окупанти можуть вдатися до нового масованого удару.

Дощ, туман і зелені насадження ускладнюють роботу аеророзвідки, а отже дають ворогу більше шансів пройти непоміченим. Після цього доводиться витрачати додатковий ресурс, щоб такі групи швидко виявити й знищити.

Минулого року ми вперше зіткнулися з так званою тактикою інфільтрації росіян. Зелені насадження і, можливо, несприятливі погодні умови, дощ, туман тощо роблять можливості аеророзвідки доволі обмеженими, що дозволяє інфільтраційним групам росіян де-інде проникати в наші тили,

– розповів Черняк.

Водночас сама "зеленка" не грає лише на один бік. Маскуватися в таких умовах легше і росіянам, і Силам оборони України, тому вирішальним стає те, у кого більше засобів, щоб вчасно побачити противника і не дати йому закріпитися.

Як наземні дрони рятують поранених на фронті?

Бригаді "Рубіж" потрібен наземний дрон для медичної евакуації, бо звичні способи вивозити поранених із переднього краю стають дедалі небезпечнішими. Росіяни щільно полюють на логістику FPV-дронами, тому будь-який рух автівок чи бронетехніки на таких маршрутах часто одразу потрапляє під удар.

Доставляння вантажів та евакуація поранених старими традиційними методами, такими як автомобільний транспорт або броньований транспорт, є практично неможливими,

– пояснив Черняк.

Наземні роботизовані комплекси в таких умовах менш помітні, можуть рухатися різною місцевістю і допомагають не лише з евакуацією, а й з підвезенням води, їжі та боєприпасів.

Важливо! Долучитися до збору можна за цими реквізитами:

Ціль: 1 100 000 гривень

Банка.

Картка банки: 4441 1111 2822 2217

Водночас росіяни вже цілеспрямовано полюють і на них, а навіть часткове влучання може вивести такий дрон з роботи на дні або тижні, тому техніку треба постійно оновлювати.

Що відомо про перемир'я 9 – 11 травня?

Попри оголошене перемир'я, у ніч проти 10 травня Росія знову запускала по Україні 27 дронів різних типів. Повітряні сили повідомили, що всі їх знешкодили, влучань не зафіксували, але напередодні росіяни також били по Херсону та Харкову.

Володимир Зеленський заявив, що 9 і 10 травня Росія не здійснювала масованих атак, однак на фронті тиші не було. За ці 2 дні окупанти провели понад 150 штурмових дій, здійснили більш як 100 обстрілів і завдали майже 10 тисяч ударів дронами-камікадзе, тоді як Україна утримувалася від далекобійних ударів у відповідь через відсутність російських масованих атак.

В ISW зазначили, що перемир'я на 9 – 11 травня не мало чітких умов, тому повного припинення вогню не відбулося. Після початку режиму тиші на фронті зафіксували 51 бойове зіткнення, а Росія використала паузу для ротацій, перегрупування, перекидання підкріплень і налагодження логістики, зокрема на Куп'янському, Лиманському, Слов'янському напрямках і на півночі Харківщини.