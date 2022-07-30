російське посольство публічно підтримує "принизливу страту" для бійців полку Прокопенка

У росії пробили чергове дно своєю аморальністю. На цей раз посольство держави-агресорки публічно заявило про необхідність жорстокої страти героїчних оборонців Маріуполя.

російські кати та ґвалтівники назвали героїв "несправжніми солдатами"

Дипломатична установа нахабно заявила, що бійці полку Дениса Прокопенка "заслуговують на смерть". Таку заяву опублікували у твітері російського посольства в Україні, пише 24 канал.

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Дипустанова назвала військових, які своєю мужністю вразили весь світ, адже багато тижнів протистояли "другій армії світу" "несправжніми солдатами". Можливо, у розумінні держави-агресорки бійці, які до останнього обороняють свою Батьківщину й паралельно допомагають вижити цивільним, і дійсно "несправжні воїни". Адже "справжніми" для кремля є ґвалтівники та вбивці, а також ті, що знущаються з цивільного населення і вбивають задля розваги.

Посольство заявило, що захисників Маріуполя треба повісити, а не розстріляти, бо "вони заслуговують на принизливу смерть". Вражає, що такі заяви поширює не оборонне відомство, а дипломатична установа.

Свою огидну заяву посольство вирішило "прикрасити" російською пропагандою й похизувалася роликом з акторами, які розповідають про злочини оборонців Маріуполя.



Текст обурливої заяви російського посольства / Скриншот 24 каналу

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Закликати до повішення можуть лише дикуни або терористи, – Єрмак

На цинічну заяву посольства відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він вкотре закликав визнати росію державою, яка спонсорує тероризм.

росія – це країна-терорист. У 21 сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так – можуть лише дикуни та терористи,

– наголосив чиновник.

Що цьому передувало

29 липня російське міноборони заявило про загибель 40 українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці. Там перебували захисники Маріуполя з "Азовсталі", яких мали обміняти. Безпеку полонених гарантували ООН та Червоний Хрест.

росіяни нахабно збрехали, що колонію атакували ЗСУ ракетами HIMARS. Цю інформацію заперечили у Генштабі, а також в американському Інституті вивчення війни.

Насправді ворог обстріляв полонених прицільним вогнем артилерії. Серед ймовірних причин такого звірства є бажання приховати сліди знущання з військовополонених.

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