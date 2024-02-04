У G7 запропонували план вилучення російських активів на користь України, – FT

Питання використання російських активів вже доволі довго є дискутовним. У "Великій сімці" виник план того, як їх можна використати на користь нашої держави.

Захід розглядає можливість випуску боргових зобов'язань для фінансування України, використовуючи російські активи як заставу для погашення боргу. Це змусило б Росію буквально платити за своє вторгнення.

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Цей варіант є основним

Уряд Бельгії вже поширив ці плани серед країн "Великої сімки". Чиновники з двох країн G7 заявили, що наразі це є основним варіантом розблокування заморожених коштів для України.

Союзники вимагатимуть від Росії виплати боргу, а якщо вона цього не зробить, накладе арешт на заморожені російські суверенні активи, стверджують чиновники, знайомі з перебігом переговорів,

Одна з речей, яку це зробить – відкладе питання про те, що станеться з російськими суверенними активами, навіть якщо вони будуть використані як застава,

– повідомило джерело, яке знайоме з ходом перемовин.

Цей план міг би забезпечити певну гарантію того, що Росія заплатить за свої дії в Україні.

Чиновник, який бере участь у переговорах, розповів, що Бельгія просуваю цю ідею, намагаючись досягти компромісу. Прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо раніше говорив, що потрібно випрацювати механізм того, як потрібно працювати з російськими активами.

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