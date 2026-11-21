Росія систематично атакувала найбільший металургійний комбінат України. Внаслідок обстрілів підприємство, розташоване у Кривому Розі. припинило діяльність.

Український лідер закликав голову уряду Індії Нарендру Моді відреагувати на атаку по "АрселорМіталл". Про це глава держави заявив на зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку?

Росія місяцями систематично била по найбільшому гірнично-металургійному комбінату України "АрселорМіталл" у Кривому Розі. За словами президента України, ворог бив по підприємству ракетами, щоб зупинити його роботу.

Вони місяць за місяцем цілеспрямовано били по ньому, просто щоб його знищити,

– наголосив Зеленський.

Президент України закликав прем'єр-міністра Індії відреагувати на російський терор по підприємству.

Було б доречно, якби прем'єр-міністр Моді відреагував на це. Це індійський проєкт – хоча він і реалізований в Україні, це великий індійський проєкт,

– заявив український лідер.

Зазначимо, що у п'ятницю, 20 листопада, країна-агресорка завдала балістичного удару по Кривому Розі. У місті понад 50 постраждалих. На жаль, загинули 20-річна фельдшерка медичної допомоги та 7-річний хлопчик Тихон.