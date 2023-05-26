На Бєлгородщині знайшли чергову нерозірвану бомбу: льотчик припустив, звідки вона взялась

Російські окупанти знову несподівано "загубили" авіабомбу ФАБ-500 в Бєлгородській області біля села Калініно. При падінні вона не вибухнула.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, найімовірніше, це був ФАБ-500, який окупанти регулярно запускають зі своїх літаків.

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Багато з них просто не вибухає

Світан припустив, що це могла бути одна з тих керованих бомб, деякі з яких прилетіли по Бєлгороду ще наприкінці квітня. Переважно одночасно скидають близько чотирьох ФАБів. Тоді кілька з них приземлилися по російському місту.

3 бомби, які не вибухнули. З чотирьох лише одна вибухає. 75% – неліквід. Таке саме в росіян може бути і з ядерною зброєю – 1 з 4 може вибухнути. І то незрозуміло де,

– зауважив Світан.

Падіння російських авіабомб в Бєлгороді вдалося зняти на відео . Вона прилетіла прямо на проїжджу частину, де були автомобілі.

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На його думку, тодішні падіння авіабомб в Бєлгороді могли статися не просто так. Цілком могло бути так, що у такий спосіб окупанти хотіли звинуватити Збройні Сили України в тероризмі. Однак нічого не вдалося, адже авіабомби завдали невеликих збитків.

Відомо, що окупанти почали обстрілювати такими авіабомбами територію України приблизно з початку 2023 року. Модернізована бомба може летіти на відстань до 40 кілометрів.

Падіння російських авіабомб в Бєлгороді: коротко