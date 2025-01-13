ГУР оприлюднило список 79 російських підприємств, що виробляють БпЛА для війни проти України
ГУР МО України оприлюднюватиме дані російських виробників озброєння та військової техніки. Першою опубліковано категорію про виробників БпЛА держави-агресора.
Інформація вже доступна на порталі War & Sanctions, повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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Російські БлЛА як інструмент терору
У розділі представлені дані про 79 російських підприємств, що беруть участь у виробництві та постачанні дронів для війни проти України. Серед них:
- підприємства, які виробляють російські версії іранських БпЛА Shahed-136 – "Герань" і "Гарпия";
- група компаній Zala Aero, що входить до концерну "Калашников" й виробляє баражувальні "Ланцети" й розвідувальні Zala;
- виробники багатоцільових російських БпЛА "Орион" і "Альтаир";
- виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо російським підрозділам в Україні, організовують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.
У опублікованому списку наведено ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, перелік пов'язаних компаній та номенклатура БпЛА. Користувачі можуть переглядати інформацію як за підприємствами, так і за моделями безпілотників.
Портал поступово доповнюватимуть новими категоріями. Наступними оприлюднять дані про виробників ракет.
Повідомляється, що в умовах повномасштабної війни ринок цивільних безпілотників у Росії майже відсутній, а вся галузь зосереджена на забезпеченні армії.
Більшість залучених підприємств не перебувають під санкціями та продовжують користуватися іноземними технологіями, обладнанням і компонентами.
Цивілізований світ має синхронізувати та посилити зусилля проти російських виробників БпЛА – застосувати санкції, обмежити поставки, посилити контроль та відповідальність. Безпілотні технології мають бути рушієм прогресу, а не інструментом для терору,
– написали в ГУР.
До слова, раніше 24 Канал повідомляв, що війна дронів між Україною та Росією переходить у нову фазу. Йдеться про використання безпілотників на волоконно-оптичному кабелі для боротьби з РЕБ. Першою на полі бою їх використала держава-агресор.