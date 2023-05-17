Росіяни перекидають додаткові сили у Бахмут: Жданов оцінив їхній потенціал

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, окупанти підтягують професійних десантників на Бахмутський напрямок. Та їх кількість набагато менша, ніж кількість мобілізованих росіян.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що цей склад десанту відрізняється від того, який був на початку повномасштабного вторгнення Росії.

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"Принаймні так стверджують деякі джерела інформації. Це вже не 100% кадровий склад, як це було в лютому, березні минулого року", – наголосив Жданов.

Російська армія вже не та

Він зауважив, що загалом на початку повномасштабної війни в Україну вторглися близько 175 тисяч російських солдатів. Нині ж росіяни постійно проводять призови.

"Це вже не та армія, це не кадрова. Але через те, що Росія постійно проводить призов строковиків, вони їх розташовують у військових частинах, а з військових частин вони вигрібають все, що залишилося там", – сказав він.

Це саме ті контрактники, які правдами та не правдами залишилися в частинах і не відправилися на лінію фронту.

"Тому вони є, але в дуже малій кількості", – зазначив військовий експерт.

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Бойовий дух падає

"Стара гвардія" серед противника є, але її дуже мало. У деяких підрозділах таких російських солдатів може бути 20 – 30%. Однак, це не ті військові, які прагнули потрапити на війну проти України.

Це ті, хто рік відмазувався, відкошував від передової, аби не поїхати воювати в Україну. Їх зараз замінюють строковиками, яких призиває Росія. І "стару гвардію" гонять на фронт,

– розповів Олег Жданов.

Водночас бойовий дух цих військ падає.

Фронт вирівнюється

За словами військового експерта, з усіх боків фронт фактично вирівнюється.

"І навіть наше просідання в Бахмуті цьому сприяє, з одного боку. Ми вирівнюємо фланги, ліквідуємо ці південний і північний виступ навколо Бахмута", – додав він.

Утім навколо самого міста тиск на позиції ЗСУ не зменшується. Окупанти завдяки найманцям та солдатам псевдореспублік частково просуваються в самому місті.

Що відбувається на Бахмутському напрямку