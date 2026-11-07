Міністр закордонних справ Італії повідомив про атаку проросійських хакерів

У суботу, 7 листопада, глава МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив, що став мішенню кіберзлочинців. Хакери поширюють його персональні дані в мережі.

Політик назвав причиною нападів – підтримку України. Про тиск з боку зловмисників італійський урядовець розповів у соцмережах.

Що відомо про кібератаку?

Таяні розповів, проросійські хакери зливають не лише його персональні, а і його рідних. За словами міністра, злочинці намагаються влаштувати психологічний тиск та спровокувати хвилю залякувань. Наразі вони намагаються зібрати ще більше приватних відомостей.

Вже кілька днів кіберзлочинці поширюють мої персональні дані в даркнеті та намагаються отримати додаткову інформацію, піддаючи мене новим погрозам і залякуванню,

– заявив Антоніо Таяні.

Посадовець переконаний, що скоординована атака прямо пов'язана з твердою зовнішньополітичною політикою Рима щодо підтримки Києва. Італія послідовно надає Україні як гуманітарну, так і військову допомогу для протистояння російській збройній агресії.

Наша позиція щодо України є політичною причиною, чому я став мішенню: захист свободи суверенної держави, чітка позиція на користь демократії та незалежності нації,

– наголосив міністр.

Попри агресивні дії кіберзлочинців та спроби тиску, глава МЗС запевнив, що подібний шантаж не вплине на позицію італійського уряду. Він заявив, що не боїться залякувань.

Таяні заявив, що у МЗС Італії ставляться до подібних загроз дуже серйозно. Він розповів, що з 1 січня 2026 року створив "кібердиректорат" для захисту від цифрових атак з боку суб’єктів, пов'язаних з ворожими державами.

Агентство Reuters писало, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила підтримку Таяні. Вона наголосила, що злив конфіденційної інформації, яка стосується державних посадовців, є "приводом для серйозного занепокоєння".

На скриншотах, які побачило інформаційне агентство, світлина глави МЗС Італії була у списку, серед 18 "громадян, ворожих до Росії". Також до переліку потрапили експерти з кібербезпеки.

Нагадаємо, що 1 листопада російські хакери також зламали додаток "Повітряна тривога". У застосунку приходили фейкові сповіщення про нібито хімічну, радіаційну загрозу, вуличні бої чи удари "Орєшніком".