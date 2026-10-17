Туск попередив, коли можуть статись нові диверсії з боку Росії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про загрозу посилення російської гібридної агресії проти Європи. За даними спецслужб, Москва готує масштабні провокації на кордонах та залізниці.

Диверсії можуть розпочатись ще до зимових свят. Про це очільник уряду розповів під час брифінгу після саміту Європейської ради в Брюсселі, повідомляє видання WP Wiadomosci.

Що кажуть у Варшаві?

У п'ятницю, 16 жовтня, прем'єр-міністр Польщі наголосив, що майбутня зима стане серйозним випробуванням, особливо для логістики. Під ударом можуть опинитися кордони та залізничні колії, які використовуються для транспортування газу, нафти чи продовольства з українського боку.

Туск заявив, що у своїх заявах спирається не на прогнози та інтуїцію. Політик послався на конкретні дані від українських та союзних спецслужб щодо подальших дій Кремля.

Очікуймо, як і досі, тільки в більшому масштабі, спроб диверсій чи якихось провокацій у Польщі,

– зазначив Туск.

Він сказав, що країна-агресорка може вдатися до ескалації ще до Різдва. Головна мета Кремля, за словами політика, полягає у перевірці реакції Заходу на посилення напруги. Прем'єр-міністр додав, що підозрілих людей у формі вже бачили у Латвії, а Литва також готується до серйозних інцидентів.

Нагадаємо, що оцінка російської загрози нещодавно стала причиною публічної суперечки між польськими політиками. Президент Польщі Кароль Навроцький звинуватив Туска у розпалюванні страху, заявивши, що рівень небезпеки з боку Москви останнім часом не змінився.